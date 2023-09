Sicoob Credisete anuncia o primeiro campeonato de futebol virtual: COOP GAMES DIGITAL

O mundo dos games está prestes a ser sacudido por uma super novidade! O Sicoob Credisete, uma das principais instituições financeiras cooperativas da região, está organizando o seu primeiro campeonato de futebol virtual, o COOP GAMES DIGITAL, que promete ser uma competição eletrizante para os amantes dos jogos eletrônicos.

De 26 de setembro a 21 de outubro, jogadores de todo o Brasil terão a oportunidade de mostrar suas habilidades virtuais em uma competição de alto nível. O campeonato será realizado nas plataformas Playstation 4 e Playstation 5 (versão Ultimate), com o popular jogo FIFA 23 como o protagonista das partidas.

Foto: Sicoob Credisete / Divulgação

Inscrições Abertas até 22 de Setembro

As inscrições para o COOP GAMES DIGITAL do Sicoob Credisete já estão abertas e terminam, inicialmente, na próxima sexta-feira, 22 de setembro. Para participar basta acessar o site oficial do evento e se inscrever: www.coopgamesdigital.com.br. Não perca a oportunidade de entrar nessa competição emocionante e mostrar suas habilidades no FIFA 23!

Premiação

Os jogadores mais bem colocados no COOP GAMES DIGITAL serão premiados. O primeiro lugar vai faturar uma super Cadeira Gamer novinha. O segundo, um Controle de Playstation 4. E o terceiro colocado vai faturar um Headset Gamer. Gostou? A grande final vai ser presencial, em Sete Lagoas, em local a ser definido.

Foto: Sicoob Credisete / Divulgação

O Espírito Cooperativo em um Ambiente Virtual

O Sicoob Credisete, conhecido por sua forte presença na comunidade e seu compromisso com o espírito cooperativo, está trazendo essa mesma energia para o mundo dos games com o COOP GAMES DIGITAL. Este campeonato visa não apenas a competição, mas representa uma oportunidade única para os jogadores se unirem, competirem de forma saudável e, claro, se divertirem bastante! Afinal, não há nada melhor do que jogar seu jogo favorito enquanto se conecta com pessoas que compartilham os mesmos interesses. Isso é cooperar!

Da Redação com Sicoob Credisete