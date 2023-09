Lagoa Santa recebe campeonatos importantes da canoagem nacional e continental

De 20 a 24 de setembro, a Lagoa Central será o cenário do Campeonato Brasileiro de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem, um evento que reunirá mais de 400 atletas. Essa competição é promovida pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.

Divulgação/Confederação Brasileira de Canoagem

As disputas esportivas estão programadas para começar em 21 de setembro. Das 8h às 18h, no primeiro dia, ocorrerão as competições de 1000 metros. No dia seguinte, 22 de setembro, das 8h às 18h, estão programadas as provas de 1000 metros e 500 metros. Nos dias 23 e 24 de setembro, respectivamente, serão realizadas as provas de 500 metros e 200 metros. Você pode conferir a lista de largada no site http://www.canoagem.org.br a partir de 18 de setembro.

Pan-Americano e Sul-Americano, o mundo vai se encontrar nas águas de Lagoa Santa

No final do mês de setembro, a lagoa central da cidade de Lagoa Santa receberá seu primeiro campeonato internacional, que já está sendo amplamente reconhecido tanto por atletas quanto por organizadores como o principal evento de canoagem de velocidade da América do Sul.

Entre os dias 29 e 1º de outubro, terá lugar o Campeonato Sul-Americano de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem, juntamente com o Pan-Americano de Paracanoagem. A competição terá início em 29 de setembro, com as provas de 1000 metros e 200 metros. No dia 30 de setembro, ocorrerá a disputa das provas de 500 metros, e o evento se encerrará no último dia com a competição de 200 metros, marcando o encerramento do maior evento esportivo da América do Sul.

A evolução da Canoagem de Velocidade do Brasil

A partir de 2014, a equipe nacional de canoagem de velocidade do Brasil passou a utilizar a lagoa central na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais, como local de treinamento. Com uma extensão de aproximadamente 6.900 metros, essa lagoa natural, formada há cerca de seis mil anos, foi escolhida como a base de preparação dos atletas brasileiros sob a orientação do treinador espanhol Jesús Morlán.

Morlán, que infelizmente faleceu em 2018, teve um papel fundamental na evolução da canoagem no Brasil. Com o apoio da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), ele elevou o perfil da canoagem brasileira, transformando atletas como Isaquias Queiroz, Erlon Santos, Nivalter Santos e Ronilson Oliveira em referências da modalidade, além de exemplos notáveis de superação.

Após a partida de Morlán, Lauro de Souza, também conhecido como Pinda, assumiu como técnico da Seleção Brasileira de Canoagem de Velocidade em 2018. Ele manteve o alto nível de desempenho da equipe brasileira, seguindo o legado deixado por Morlán, e obteve sucesso em todas as competições em que a equipe participou.

Celeiro de novos e promissores talentos

A cidade de Lagoa Santa, onde se originaram talentosos atletas medalhistas na modalidade de canoagem de velocidade, está investindo no desenvolvimento de novos talentos por meio do projeto da Escolinha de Canoagem. Essa iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Lagoa Santa, por meio da Diretoria de Esporte e Lazer, e a Federação Mineira de Canoagem. O projeto visa atender crianças e adolescentes com idades entre 10 e 17 anos, tornando a prática esportiva acessível a todos e promovendo transformações significativas em suas vidas.

O time da Escolinha de Canoagem de Lagoa Santa obteve um feito notável ao conquistar cinco medalhas em sua primeira competição nacional realizada fora de sua cidade natal.

Da Redação com Prefeitura de Lagoa Santa