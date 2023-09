Fluminense vence o Cruzeiro por 1 a 0 com gol de falta de Leo Fernández

Na noite de quarta-feira (20), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense saiu vitorioso ao derrotar o Cruzeiro por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo meia-atacante uruguaio Leo Fernández, que cobrou uma falta com maestria no segundo tempo.

O Cruzeiro não teve um desempenho satisfatório, e essa derrota interrompeu sua sequência de vitórias, já que na rodada anterior havia vencido o Santos por 3 a 0.

Foto: Reprodução Internet/Fluminense

O técnico Zé Ricardo sofreu sua primeira derrota no comando da equipe celeste. Ele estreou na rodada anterior com uma vitória sobre o Santos.

O próximo desafio do Cruzeiro será contra o América, no dia 1º de outubro (domingo), no Mineirão, às 16h (horário de Brasília). Já o Fluminense enfrentará o Internacional na próxima quarta-feira (27), no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, às 21h30 (horário de Brasília), também no Maracanã.

No primeiro tempo, o Fluminense teve mais posse de bola e ficou mais perto de marcar no Maracanã. O Tricolor teve duas oportunidades claras de gol, uma com Cano, que acertou a trave, e outra com Alexsander, que obrigou o goleiro Rafael Cabral a fazer uma grande defesa. O Cruzeiro teve apenas uma chance, com o lateral-direito William, mas o goleiro Fábio fez a defesa com facilidade.

O Fluminense girava a bola, enquanto o Cruzeiro buscava interromper o avanço do Tricolor por meio de faltas. Foi justamente em uma cobrança de falta no segundo tempo que o Fluminense abriu o placar, com um belo gol de Leo Fernández. Veja o vídeo:

Cruzeiro perde para o Fluminense com gol de falta no segundo tempo pic.twitter.com/N1EHZanVmD — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 21, 2023

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, escalou três jogadores que já passaram pela Toca II nos últimos anos: o goleiro Fábio, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o volante Felipe Melo, que fizeram parte da linha defensiva do Tricolor das Laranjeiras na partida.

Destacou-se também o duelo particular entre o atacante Gilberto, do Cruzeiro, e o volante Felipe Melo, do Fluminense, que jogou improvisado como zagueiro. Os dois protagonizaram lances intensos e trocaram algumas palavras ásperas durante o jogo.

O meia-atacante Leo Fernández, que entrou no segundo tempo, foi o grande destaque do Fluminense, marcando o belo gol de falta que garantiu a vitória da equipe do Rio de Janeiro. Já o atacante Gilberto, do Cruzeiro, teve uma atuação discreta.

O goleiro Fábio, que enfrentou o Cruzeiro pela quarta vez desde que deixou o clube em 2020, obteve sua quarta vitória contra sua ex-equipe. Os encontros anteriores resultaram em duas vitórias em 2022, na Copa do Brasil, e uma vitória no Campeonato Brasileiro deste ano.

Escalações:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Diogo Barbosa; André, Lima (Leo Fernández) e Alexsander (Marcelo); Keno (Marlon), John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva (Machado), Vital (Stênio) e Nikão; Wesley (Arthur Gomes) e Gilberto (Bruno Rodrigues). Técnico: Zé Ricardo.

Detalhes da Partida:

Motivo: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 20 de setembro de 2023, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (CBF/SP)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Daniel Paulo Ziolli (CBF-SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Gol: Leo Fernández (21' 2ºT)

Cartões amarelos: Nino, Felipe Melo, Keno, Fábio (Fluminense); Wesley, Stênio (Cruzeiro)

Cartões vermelhos: Não houve

Público presente: 28.985

Público pagante: 27.407

Renda: R$1.134.899,50

Da Redação com Itatiaia