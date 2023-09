Campeonato Mineiro Feminino: como chegam as equipes para a disputa

O Campeonato Mineiro Feminino começa neste final de semana e seis equipes disputam a competição que tem o Atlético defendendo o título. Além das Vingadoras, América, Cruzeiro, Araguari, Uberlândia e Nacional de Visconde do Rio Branco também estarão na competição.

As Vingadoras do Atlético defenderão o título no Campeonato Mineiro. Foto: Atlético Feminino / Site oficial.

A disputa terá o mesmo formato da edição anterior: na primeira fase as equipes se enfrentam em turno único e os quatro primeiros times vão às semifinais em confrontos definidos pela classificação final.

Caso haja empate entre as equipes na primeira fase, o primeiro critério de desempate será o saldo de gols. Caso persista a igualdade, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Veja como chegam as equipes para a elite do estadual:

América:

O América chega com a moral elevada já que conquistou o acesso para disputar a primeira divisão nacional. O time que entrará em campo será praticamente o mesmo, com o reforço da goleira Thais Helena, que veio do Athlético Paranaense e de atletas da base que devem ser aproveitadas.

As Spartanas tiveram quinze dias de pausa após a disputa do Brasileiro A2. A coordenadora de futebol Letícia Parreiras destacou que “foi um período importante para descanso, para recuperar a energia e do desgaste físico e mental, devido a intensidade do Campeonato Brasileiro.”

Na sequência, o elenco comandado por Jorge Vitor retomou às atividades, visando o estadual. Foram 6 semanas de preparação. Há quatro edições sem levantar o caneco, o América deseja reviver a hegemonia no estadual, quando emplacou o tricampeonato entre 2016 e 2018.

O Coelho inicia a sua saga diante do Cruzeiro, no domingo, 24, às 10h, no Sesc Venda Nova, onde mandará os seus jogos.

Atlético:

Atuais tricampeãs, as alvinegras também devem valorizar a base e dar oportunidade para atletas do sub-20.

A baixa da temporada foi a zagueira Jorelyn, pois a colombiana que se destacou na Copa do Mundo vinha fazendo boas atuações com a camisa alvinegra e foi negociada com o Brighton da Inglaterra. Essa foi a primeira venda da história do Atlético no feminino, os valores, no entanto, não foram divulgados.

O time treinou por mais duas semanas após finalizar a participação no Brasileirão, antes da pausa de quinze dias, momento usado para planejar a sequência da temporada. No nacional, o time garantiu a permanência na elite, na 12ª posição, depois de uma campanha tímida. Foram apenas 17 gols marcados e 23 sofridos.

Para a treinadora do clube, Vantressa Ferreira, o estadual é um laboratório para a próxima edição do Brasileirão.

As alvinegras vão mandar seus jogos no Sesc Venda Nova, onde fazem a estreia no sábado, 23, às 16h, contra o Araguari.

Cruzeiro:

As Cabulosas chegaram às quartas-de-final do Brasileiro A1 e foram eliminadas pelo Corinthians, campeão da edição. E para a sequência da temporada, o time conta com reforços em várias posições, inclusive, no comando técnico: Jonas Urias viveu bons momentos nas categorias de base da seleção brasileira e agora será o responsável por conduzir o time que não vence o Mineiro há três temporadas.

Além de Urias, chegaram a meia Gaby Soares, que estava no Real Brasília, as volantes Rebeca Costa, que veio do Fortaleza, e Paloma Maciel, ex-Atlético Paranaense. As baixas pós-Brasileirão foram: a goleira Kemelli, que retornou ao Corinthians após o fim do contrato por empréstimo; a zagueira Kelly Caicedo e a atacante Laysla Santos.

Equipe feminina do Cruzeiro estará na competição estadual. Foto: Cruzeiro Feminino / Site Oficial.

O Cruzeiro mandará seus jogos na Toca da Raposa 2 e fará sua estreia contra o América, fora de casa, no Sesc Venda Nova, no domingo, 24, às 10h.

Nacional VRB:

Já o Nacional de Visconde do Rio Branco se prepara para sua segunda participação no Campeonato Mineiro e está de olho na vaga de Campeão do Interior, já que essa equipe se classifica para o Brasileirão A3.

No ano passado, o Leão da Zona da Mata venceu apenas uma partida no Mineiro, contra o Araguari, por 2x0 e terminou a competição em 5º lugar.

A equipe será comandada pelo técnico Lucas Silva, de 23 anos. O treinador esteve à frente do elenco que disputou o estadual no ano passado e permaneceu no clube, no comando das categorias de base. Lucas teve passagens pelo Inter de São Gotardo, Grêmio Val Paraíso /DF e Juventus MG.

Do time que foi formado para a disputa da última temporada, apenas a lateral-direita Esther Marques estará no plantel de 2023. Um elenco jovem, com média de 20 anos foi formado em contratações e seletivas realizadas pelo próprio clube, o que para o treinador é uma das apostas para fazer um bom campeonato.

O mando dos jogos será no Estádio José Lambert e a estreia será contra o Uberlândia fora de casa, no sábado, 23, às 15h.

Araguari:

Outro clube que fará a sua segunda aparição no estadual é o Araguari. A equipe não venceu nenhuma partida na edição de 2022, terminou em 6º lugar e busca construir uma história diferente em 2023.

A equipe do Triângulo Mineiro foi a primeira a formar um time de futebol feminino oficial no Brasil.

Para o estadual, a casa do Araguari será o estádio Vasconcelos Montes. O time estreia em Belo Horizonte contra as alvinegras, no sábado, 23, às 16h. Até o fechamento desta matéria, a assessoria da equipe ainda não havia respondido à reportagem sobre a montagem do time.

Uberlândia:

O Uberlândia se sagrou campeão do interior na última edição do Mineiro. O time está na série A3 do Brasileirão e esteve muito próximo de conseguir o acesso para a série A2, mas foi eliminado pelo Mixto, equipe campeã, nas quartas de final.

As Meninas do Verdão se preparam para a competição no CT Ninho do Periquito e contam com 24 atletas em seu plantel. Destas, 14 são remanescentes da campanha no nacional e outras dez atletas foram contratadas para a temporada.

Daniela Alves segue no comando da equipe que fará sua estreia no sábado, 23, às 15h, contra o Nacional de Visconde do Rio Branco, no CT Ninho do Periquito.

As equipes participantes juntas, somam 13 títulos: Cruzeiro (1), América (3) e Atlético (9).

Texto produzido por Aline Teixeira