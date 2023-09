Walewska, campeã olímpica pelo time de vôlei brasileiro, morre aos 43 anos

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, aos 43 anos, nos deixou nesta quinta-feira (21). A causa do falecimento da campeã olímpica pelos Jogos de Pequim 2008, representando o Brasil, segundo o Corpo de Bombeiros, a atleta caiu do 17º andar de um prédio na região dos Jardins, na zona oeste da capital. A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial, no mesmo bairro..

Foto: Reprodução Internet/CBV

A notícia foi inicialmente divulgada pelo portal Melhor do Vôlei e confirmada pela reportagem com pessoas próximas ao staff da atleta.

Walewska, que começou sua carreira no Minas e defendeu o clube por muitos anos, em duas passagens, encerrou sua carreira nesta temporada jogando pelo Praia Clube, de Uberlândia.

Neste mesmo dia (21), Walewska chegou a compartilhar em suas histórias do Instagram sua participação na gravação de um podcast, em São Paulo, onde também esteve presente em um evento de lançamento de sua autobiografia.

Carreira vitoriosa

Walewska ingressou no Minas Tênis ainda aos 12 anos, já impressionando pela sua notável estatura para sua idade. Subindo pelas categorias de base do clube, logo se destacou.

Com seus impressionantes 1,90m de altura, ela teve suas primeiras oportunidades no time profissional aos 16 anos. Ela fez parte de uma geração vitoriosa, permanecendo no Minas até 1998.

No mesmo ano, ela foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira, então comandada pelo técnico Bernardinho. Esse foi apenas o início de uma história repleta de sucesso, com conquistas de títulos pan-americanos, Copas do Mundo, Grand Prix e, é claro, uma medalha olímpica.

Além de suas conquistas com a seleção, Walewska também teve passagens por clubes como Rexona Curitiba, Açúcar União São Caetano, Vôlei Futuro, Vôlei Amil, Osasco Audax e Dentil Praia Clube, no Brasil, além de uma significativa experiência internacional na Itália (Perugia), Espanha (Murcia) e Rússia (Odintsovo).

Jogando pelo Praia, Walewska encerrou sua carreira em maio de 2022, aos 42 anos de idade e após 30 anos de dedicação ao esporte. Após a aposentadoria, estabeleceu residência em São Paulo, mas a base de sua família continua em Belo Horizonte.