Guia de Jogos: Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Mineiro Feminino; saiba onde assistir

Neste fim de semana, os amantes do futebol terão uma agenda repleta de partidas emocionantes em diferentes competições pelo Brasil. O destaque fica por conta do confronto entre São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil, mas também há ação no Brasileirão Série A e Série B, além da estreia do Campeonato Mineiro Feminino. Confira os principais jogos e onde assistir neste sábado, 23 de setembro, e domingo, 24 de setembro.

Foto: Reprodução/Internet

Sábado, 23 de Setembro:

Brasileirão 24ª Rodada Série A:

21H Atlético - MG x Cuiabá

Transmissão: SporTv, Premiere e Rádio Web Novidade

Brasileirão 29ª Rodada Série B:

17H Chapecoense x Ceará

Transmissão: Premiere

17H CRB x Guarani

Transmissão: Premiere

18H Tombense x Botafogo - SP

Transmissão: SporTv e Premiere

20h45 Sport x Londrina

Transmissão: Premiere

Campeonato Mineiro Feminino 1ª Rodada:

Atlético x Araguari - 15h

Local: Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte

Sem transmissão

Uberlândia x Nacional VRB - 15h

Local: CT Ninho do Periquito, em Uberlândia

Sem Transmissão

Domingo, 24 de Setembro:

Final da Copa do Brasil:

16H São Paulo x Flamengo

Transmissão: Globo e SporTv

Campeonato Mineiro Feminino 1ª Rodada:

10H América x Cruzeiro

Local: Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte

Transmissão: CoelhoTv

Da redação