Sete Lagoas recebe 32º Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu neste domingo, 24

Mais um evento que conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer. Comprovando sua vocação para receber importantes eventos esportivos nacionais, Sete Lagoas sedia, neste domingo, 24 de setembro, o 32º Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu, no Ginásio Unifemm, a partir das 09h da manhã, durante todo o dia, com entrada franca. O evento é realizado pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, do SAAE, do vereador Ivan Luiz e do Unifemm.

Divulgação: Prefeitura

A competição vai reunir mais de 900 atletas de todo o país e tem um público estimado de duas mil pessoas, ocupando os hotéis e aquecendo também o comércio local, trazendo mais desenvolvimento para a cidade além do esporte. "Lutarão atletas de todas as faixas e categorias, do pré-mirim ao master", afirma André Moreira, parceiro da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu em Sete Lagoas.

"Somos muito gratos à Prefeitura de Sete Lagoas, ao SAAE, ao vereador Ivan Luiz e à Unifemm NIFEMM pelo apoio na realização do 32º Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu. Esse apoio foi primordial para conseguirmos oferecer a melhor estrutura e conforto, tanto para os atletas quanto para o público que estará presente. A Liga Brasileira está honrada e agradecida pelo apoio em mais um evento em Sete Lagoas", completa André Moreira. Mais informações: (31) 3476-3896 e (31) 99197-6198 ou pelo link.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas