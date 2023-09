Em honra a Waleswska o time brasileiro continua na luta por vaga nas Olimpíadas

A seleção brasileira de vôlei feminino ainda se encontrava se recuperando do baque que representou amorte repentina da ex-jogadora Waleswska, bem como da derrota para a Turquia na sexta-feira (22).

Foto: FIVB/Divulgação

No entanto, demonstraram uma notável resiliência no Pré-Olímpico realizado em Tóquio, no Japão, ao superar a Bélgica no sábado (23) com um convincente placar de 3 a 0 (25/18, 25/14 e 25/20). A ponteira Gabi foi a principal destaque, registrando 19 pontos, enquanto a central Thaisa contribuiu com 10 pontos.

Neste domingo (24), a equipe brasileira retornará à quadra no encerramento da competição, com o desafio de enfrentar o Japão na busca pela vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A transmissão ao vivo estará disponível no Sportv 2, com o jogo marcado para às 7h25 (horário de Brasília).

Entretanto, vale ressaltar que o destino do Brasil na competição ainda depende do resultado da última partida do Grupo B, que ocorre no sábado entre os líderes Japão e Turquia. Atualmente, a seleção brasileira ocupa o terceiro lugar, com 14 pontos, provenientes de quatro vitórias (Argentina, Peru, Bulgária e Porto Rico).

Com um jogo a menos, Japão e Turquia estão à frente do Brasil na classificação. As japonesas lideram com 15 pontos, seguidas pelas turcas, que também somam 15 pontos, mas têm um saldo de sets menos favorável em comparação às asiáticas. Dessa forma, as brasileiras aguardam o desfecho desta partida para determinar a quantidade necessária de vitórias contra as japonesas a fim de garantir uma das duas vagas disponíveis para as Olimpíadas.

Da Redação com O Tempo