No jogo disputado na Arena MRV em Belo Horizonte-MG, o Atlético venceu o Cuiabá por 1 a 0 com um gol marcado por Paulinho. O gol aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Paulinho dominou a bola próximo à marca do pênalti e bateu no canto esquerdo do goleiro Walter.

Foto: Reprodução Internet

Com essa vitória, o Atlético subiu para a nona posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, ficando a três pontos do Athletico-PR, que ocupa a sexta posição, a última do G6 que garante vaga na Copa Libertadores de 2024. Flamengo, com 40 pontos, e Fortaleza, com 38, estão à frente do Atlético na classificação. Já o Cuiabá permanece na 11ª posição, com 29 pontos.

Os dois times voltam a jogar na próxima rodada do Brasileirão. O Cuiabá enfrentará o Fluminense na Arena Pantanal, em Cuiabá, no próximo sábado, às 18h30. Enquanto isso, o Atlético jogará contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, no mesmo dia, às 21h.

O jogo foi marcado por algumas oportunidades de gol para ambas as equipes, com o Atlético pressionando no início do jogo e o Cuiabá criando algumas chances no segundo tempo. No entanto, o único gol da partida foi marcado por Paulinho, garantindo a vitória para o Atlético. O goleiro Everson teve uma atuação segura, fazendo importantes defesas para o time da casa.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação com Itatiaia