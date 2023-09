Ginásio Dr. Márcio Paulino recebe 24ª Copa CAIC de Karatê de Sete Lagoas

Evento conta com a presença de várias academias de karatê de Minas Gerais e mais de 200 atletas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - apoia a 24ª Copa de Karatê Caic, no próximo domingo, 1º de outubro, a partir das 08h30, no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), sob a coordenação do professor Waldemar Pereira Barbosa. O evento conta com a presença de várias academias de karatê de Minas Gerais e mais de 200 atletas, que participam de forma dividida entre as diversas modalidades, além de árbitros da Federação Mineira de Karatê.

Imagem: Divulgação

O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) Professor Galvão, que dá nome ao evento, tem por objetivo garantir às crianças, adolescentes e adultos, seus direitos fundamentais no desenvolvimento pessoal para o exercício da cidadania. "O Caic oferece diversas oficinas que despertam e estimulam potencialidades e aptidões voltadas para a música, dança e a prática de esportes. Entre as principais atividades desportivas, podemos destacar o judô, o karatê e a dança", conta o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperseltta.

O prefeito Duílio de Castro, mais uma vez, não mediu esforços para apoiar mais este evento esportivo tradicional em Sete Lagoas. "O nosso governo se preocupa muito com as questões esportivas porque entendemos que o esporte promove a harmonia entre as pessoas, ajuda a formar o cidadão e melhora a qualidade de vida de seus adeptos. Por isso, apesar das dificuldades, sempre procuramos apoiar todos os eventos da área esportiva, incluindo os esportes especializados", diz o prefeito.

O coordenador da Copa explica a importância desse apoio. "Durante todos esses anos sempre tivemos o apoio da Prefeitura. Na gestão do prefeito Duílio, tivemos um grande desenvolvimento. Sem esse apoio não teríamos como realizar a copa, com premiações, arbitragem, além de sua presença nas edições incentivando os participantes. Só temos a agradecer", comenta o professor Waldemar. Mais informações: (31) 99776-6488.

História

Durante os quatro primeiros anos, a competição foi realizada somente com os alunos da instituição. A partir da 5ª edição, com uma estrutura profissional e ainda mais organizada, a Copa passou a ser oficial e hoje, inclusive, faz parte do calendário anual oficial de eventos do município, conforme lei nº 8.087, de 9 de dezembro de 2011.

Com Prefeitura de Sete Lagoas