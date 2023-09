Maratonista Uilia Pires é vencedor geral de corrida realizada em Sete Lagoas

O maratonista Uilia Pires foi vencedor da 2ª Corrida das Indústrias, disputado no último final de semana no centro de Sete Lagoas. O atleta, recordista brasileiro em maratonas na categoria master, não participava de provas na cidade há cerca de quatro anos.

Uilia foi campeão geral na categoria masculina / Foto: Uilia Pires / divulgação

O evento foi organizado por empresas da cidade, com percurso de 4.300 metros, com premiação para as categorias gerais masculino e feminino, além de competidores que trabalham em firmas de Sete Lagoas. Uilia foi o campeão da categoria geral masculina, com tempo de 14 minutos e 40 segundos.

O maratonista afirma que, a princípio, não iria competir porque iria apoiar seu filho na corrida, mas mudou de ideia: "Em relação ao esporte e atletas cidade não estarem sendo valorizados, fez com que eu resolvesse competir e dar o meu melhor dentro da minha cidade", afirma Uilia, que aponta a falta de apoio de Sete Lagoas aos seus desportistas.

Uilia, que relatou para a reportagem do SeteLagoas.com.br que participará de uma nova competição no mês de novembro a definir local, não vê entre os outros competidores rivalidade: "As pessoas que estão competindo comigo não são meus adversários e sim meus parceiros. O meu adversário sempre foi meu relógio".

Da redação