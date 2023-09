Prefeitura define datas da maior Copa do Servidor da história de Sete Lagoas

A bola vai rolar em grande estilo na 6ª edição da Copa do Servidor, promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer – e organizada pela Liga Eclética Desportiva de Sete Lagoas (LEDS). O sorteio dos times será no dia 6 de outubro, a partir das 19h, no espaço de eventos Chalezinho, e a primeira rodada no dia 21 de outubro.

Divulgação: Prefeitura de Sete Lagoas

Este ano, a competição chega cheia de novidades. A principal delas é a classificação dos atletas por letra. Uma comissão especial de avaliação coordenou este processo que busca garantir mais competitividade e equilíbrio nos times. “Não tenho dúvida que será a mais disputada Copa do Servidor de todos os tempos. As equipes ficarão bem divididas, o que evita a indicação de favoritos mesmo antes da bola rolar. Vamos promover uma competição organizada e emocionante”, prevê o secretário municipal Adjunto de Esportes, Marcelo Cooperseltta.

A Copa do Servidor já deixa excelentes expectativas pelo número de inscritos. Foram 170 atletas da Prefeitura, SAAE, Codesel, Câmara Municipal e também de empresas parcerias da administração (Litucera e Arcolimp). Serão oito equipes com idade entre 18 a 38 anos e mais seis times com servidores com mais de 39 anos (sênior). “Esperamos uma grande presença de atletas na festa do sorteio de equipes, no dia 6 de outubro, no Chalezinho. Será uma oportunidade de esclarecer detalhes desta competição que será uma das maiores da região”, explica Tiago Rocha, presidente da LEDS.

Os jogos da modalidade soçaite serão disputados no Recanto do Jacaré, Associação dos Ferroviários e na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Todos os times ganharão uniformes e os jogos serão com bolas novas, redes novas e arbitragem definida pela LEDS. Para a realização da Copa do Servidor, a Prefeitura conta com a parceria do Supermercados BH, NSports e ASport Life. A previsão é que as finais sejam disputadas no dia 25 de novembro.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas