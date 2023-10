Atlético vence o Internacional e se aproxima do G4 do Brasileirão

Numa noite em que o Internacional foi melhor na maior parte do jogo, o Atlético foi menos efetivo e derrotou o time comandado pelo técnico Eduardo Coudet por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com os gols de Hulk e Igor Gomes, os mineiros chegaram a 40 pontos, caindo para a oitava colocação e tiveram sua sequência de cinco jogos invictos no Brasileirão quebrada.

Além disso, o Galo ficou a três pontos do G4 da Série A. O Flamengo, quarto colocado, tem 43.

Foto: Pedro Souza/ Atlético

O Alvinegro volta a campo apenas no próximo domingo (8). Na Arena MRV, os comandados de Felipão enfrentam o lanterna Coritiba, a partir das 18h30.

O Colorado, por sua vez, tem um duelo importante contra o Fluminense, valendo vaga na decisão da Libertadores. A partida será na próxima quarta-feira (4), também no Beira-Rio.

Inter com time totalmente reserva

Priorizando o confronto de quarta-feira (4) contra o Fluminense, o técnico Eduardo Coudet preservou todos os titulares para o confronto contra o Galo. O time gaúcho empatou por 2 a 2 no Maracanã e decide a vaga na final da Copa Libertadores no meio da semana.

Quase gol

Aos 4 minutos, aconteceu a primeira grande oportunidade da partida. Luiz Adriano, num chutaço de fora da área, obrigou Everson a fazer grande defesa.

Posse de bola

Nos 15 primeiros minutos de bola rolando no Beira-Rio, os donos da casa acumulavam 70% de posse. O Galo, visitante, dava bastante liberdade aos mandantes.

Na primeira etapa, foram nove finalizações do Internacional contra apenas uma do Atlético; o detalhe é que a única dos mineiros não foi em direção ao gol.

Mais Inter no segundo tempo

Logo aos dois minutos do segundo tempo, quase o Inter abre o placar. Em escanteio cobrado para a área, Igor Gomes subiu e cabeceou na direção do gol. Everson saltou e espalmou para salvar o Atlético.

Assim como em grande parte da etapa inicial, o Colorado seguiu como dono das ações da partida na volta do intervalo.

Hulk! Hulk! Hulk!

Aos 27 minutos, mesmo sendo dominado pelo adversário, o Atlético abriu o placar. Hulk, numa meia bicicleta, deixou o dele. O camisa 7, artilheiro da equipe na temporada, encerrou um jejum de seis partidas e chegou ao 23º tento.

Galo amplia

Acionado no segundo tempo, Igor Gomes ampliou o marcador no Beira-Rio. Aproveitando o vacilo da defesa do Inter, o meia ganhou na dividida e só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Até o final, o placar permaneceu o mesmo no Gigante.

Atlético 0 x 2 Internacional

Atlético

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson (Patrick), Pedrinho (Igor Gomes); Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Internacional

Keiller; Rômulo (Mallo), Igor Gomes, Nico Hernández, Dalbert; Gabriel, Gustavo Campanharo (Aránguiz), Bruno Henrique (Alan Patrick), Gabriel Barros (Maurício); Lucca (Valencia) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Hulk, aos 27 minutos do segundo tempo, e Igor Gomes, aos 37, para o Internacional

Cartão amarelo: Igor Gomes (INT); Paulinho

Motivo: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Data: 30 de setembro de 2023 Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Horário: 21h (de Brasília) Árbitro: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Alex dos Santos VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Da Redação com Itatiaia