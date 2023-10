Fisiculturista de Sete Lagoas conquista bons resultados e faz vaquinha online para próximos campeonatos

O atleta sete-lagoano de fisiculturismo Jackson Matias Silva continua se destacando em campeonatos pelo estado. No último Master Ink Brazil realizado entre 08 e 10 de setembro em Juiz de Fora/MG, ele foi campeão em três categorias. Agora ele se prepara para mais dois campeonatos relevantes no cenário mineiro e nacional.

Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Jackson Matias alcançou o primeiro lugar nas categorias Men's Physique Master, Men's Physique Sênior e Body Shape do Master Ink Brazil.

A disputa contou com uma dose de superação do atleta: "Inclusive estava com a perna machucada, mancando bastante porque tive uma lesão atrás da coxa", relata Jackson Matias.

Visando disputar os próximos campeonatos Mr. Minas Brasil da IFBB/MG, que apesar de carregar este nome é um campeonato aberto para os atletas de todo o Brasil, nos dias 10 e 11 de novembro deste ano, e o Panamericano de Bodybuilding da FMBB/Nabba no dia 19 do mesmo mês, ambos em Belo Horizonte, Jackson Matias está organizando uma vaquinha online. O dinheiro arrecadado será usado para custear despesas com inscrição, transporte, hospedagem e alimentação. Para contribuir, basta clicar aqui.

O atleta compartilhou sua motivação para competir nesses dois campeonatos: "É como se eu estivesse representando Sete Lagoas a nível nacional, então é um campeonato muito concorrido, de grande relevância. E eu gostaria de encerrar o ano com chave de ouro, participando deste campeonato. Será o meu quinto campeonato deste ano, e encerrar o ano com o Pan-Americano seria uma grande oportunidade."

Para contribuir com a vaquinha e acompanhar a jornada de Jackson Matias, você pode entrar em contato através do WhatsApp (31) 9 7156-4978 ou seguir seu perfil no Instagram @seushapeemconstrucao.

Da redação, Vinícius Oliveira