A edição de 2023 dos Jogos do Interior de Minas Gerais (Jimi) Paradesporto será disputada entre os dias 6 e 8 de outubro, em Juiz de Fora. E Sete Lagoas promete não decepcionar, com o envio de uma delegação com 19 atletas paraolímpicos para disputar a competição (18 do atletismo e um da natação), por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. Também acompanham os atletas durante a viagem oito integrantes da equipe técnica, com treinadores, coordenador geral, atletas-guia e familiares. O evento é realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e Subsecretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais (Subesp), com execução da Associação Mineira do Paradesporto (AM Paradesporto).

A comissão técnica da modalidade Paraatletismo, é composta por:

Ana Leonídia Soares – Técnica de Atletismo

Igor da Costa Santos – Auxiliar Técnico/Atletismo

Talita Reis – Psicóloga

Guilherme Santos Silva -Atleta-guia

Geraldo Magela Pontes – Atleta-guia

Renata Mendes Lima -Apoio

Charles Moreira da Silva – Apoio

“Acreditamos no sucesso desta edição. Com nosso apoio irrestrito, cumprimos a Lei 9.340 (Programa de Lazer, Esporte e Saúde da Cidade) que também determina o incentivo ao esporte para pessoas com deficiência. Estou muito feliz por este momento”, revela Fabrício Frederighi Fonseca, coordenador de Ações e Promoções Esportivas do Município. Na edição do ano passado os jogos reuniram 240 atletas com deficiência, de 21 municípios mineiros, nas modalidades atletismo e natação. A expectativa para este ano é superar o número de municípios envolvidos. Em 2022 foram 21, com 240 atletas e 512 pessoas envolvidas, enquanto que para este ano são esperadas pelo menos 23 cidades representadas.

"Nossos atletas são de diversas idades (de 18 à 68 anos) e vários tipos de deficiências. Alguns atletas são de nível mais competitivo, que lutarão bravamente para subir ao pódio, mesmo tendo poucos meses de treinamento e frente aos melhores paratletas de Minas Gerais. A representante municipal da Secretaria de Esportes, Renata Pereira de Souza Esteves, estará à frente da delegação setelagoana", relata Ana Leonídia Soares, Técnica de Atletismo

A Prefeitura de Sete Lagoas trabalha para deixar a cidade mais inclusiva em todos os níveis. O esporte também faz parte deste processo. Um exemplo desta política foi a realização do Festival Paralímpico em setembro do ano passado. Uma verdadeira celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Mais de 50 crianças e adolescentes, com diversos tipos de deficiência, participaram dos jogos no ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino e também em sua área externa. “Sete Lagoas é um celeiro de talentos e isso também se aplica aos esportes paraolímpicos. Não há barreiras que possam parar quem luta pelos seus sonhos. Vamos apoiar o esporte em todas as suas vertentes”, ressalta Marcelo Cooperseltta.

Teremos também alguns com um nível mais participativo e que buscam, através do esporte, uma melhor qualidade de vida. Para eles, o fato de saírem do sedentarismo e estarem inseridos em um grupo social, aliado ao prazer da atividade física, já é o maior troféu recebido!!

Patrocinador da ida da equipe de Sete Lagoas:

Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

Apoiadores:

Clube Atlético Huracan

CEDRO

SWAG

Padaria Sete Lagoas

"Também estamos em constante contato com outras secretarias, na ajuda pelos medicamentos para aqueles que precisam, com o transporte de ida e volta para Juiz de Fora, a hospedagem e no que mais eles precisarem. Queremos trazer bons resultados para Sete Lagoas", finaliza o secretário adjunto Marcelo Cooperseltta.

