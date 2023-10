Copa Corujão será o maior torneio noturno de futebol da história de Sete Lagoas

Sete Lagoas tem campos de futebol públicos em todas as suas regiões e eles ficarão movimentados a partir do dia 25 de outubro, quando começa a Copa Corujão de Futebol. Uma programação esportiva apresentada pelo Projeto Iluminar, coordenado pelo gabinete do vereador Caio Valace, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, e da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS). Serão 48 equipes divididas em duas categorias, com média de 25 atletas cada.

Imagem: Divulgação

Como o próprio nome sugere, a Copa Corujão será realizada no período noturno em campos iluminados pelo Projeto Iluminar e também pela Prefeitura. “O Iluminar chegou a vários campos de Sete Lagoas, com modernas lâmpadas de led, e agora vamos consolidar esse projeto com o maior campeonato da história da cidade com jogos somente à noite”, destaca Caio Valace.

As categorias serão divididas pelo tamanho dos campos. Os que têm tamanho considerado oficial e podem receber times com 11 atletas terão 32 equipes. Já os conhecidos como “terrão”, com tamanho soçaite, terão 16 agremiações. “Há mais de dez anos Sete Lagoas não tem torneio com esse número de equipes em campos abertos. É o resgate do futebol raiz na cidade”, avalia Tiago Rocha, presidente da LEDS.

A coordenação da Copa Corujão já definiu os campos Jardim Primavera, Verde Vale, Ajax, Bouganville, JK, Cidade de Deus, Do Veiga (ao lado da Escola da Ambev), Dona Silvia e Lagoa Grande como locais dos jogos, que começam no dia 25 de outubro. A previsão é que as finais sejam disputadas no dia 6 de dezembro. Além de troféus e medalhas, os campeões receberão uniformes completos como premiação.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, 9 de outubro, quando as fichas para cadastro de times e atletas começam a ser distribuídas. Para esclarecer os interessados, o presidente da LEDS, Tiago Rocha, realiza uma live no instagram @leds.ligaesportiva às 15h desta quarta-feira, 4 de outubro. Mais informações também podem ser obtidas por mensagem direta neste mesmo perfil.

A Copa do Corujão terá jogos transmitidos ao vivo pelo YouTube e cobertura da TV Câmara (Canal 11.2).

Com a Prefeitura de Sete Lagoas