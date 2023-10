Arena do Jacaré recebe mais de 100 estudantes de escola pública de Jequitibá

Um dia para ficar marcado na memória dos 130 alunos, do primeiro ao quinto ano, da Escola Municipal Edna Martins Figueiredo, de Jequitibá, que estiveram na Arena do Jacaré, nesta quarta-feira (4). A visita faz parte das comemorações do Dia das Crianças que contou ainda com uma sessão de cinema em Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/ Arena do Jacaré

Para a maioria dos alunos foi a primeira vez na Arena e a alegria foi geral, ainda mais quando todos puderam correr e brincar no gramado do estádio. Ainda ofegante depois do futebol como os colegas, Antônio Saturnino, 10 anos, disse que “o mais legal foi brincar no gramado”. Luiza Ribeiro, 8 anos, gostou de “entrar no campo e brincar com minhas amigas”.

Pelo fato de Jequitibá ficar a cerca de 40 km de Sete Lagoas, muitos alunos não têm a oportunidade de conhecer o espaço, o que torna o dia ainda mais especial, de acordo com a diretora da escola, Rosilaine da Silva. “É muito importante essa interação e poder conhecer um local de esporte que eles sempre sonharam. Tenho certeza que vai ficar gravado ne memória. É muito importante para o desenvolvimento deles”, garante.

Se para os alunos o dia foi inesquecível, para o Democrata também. O gestor da Arena, Delson Socó, não escondeu sua satisfação em receber a delegação. “Um dia muito especial para todos nós. Quem sabe não sai algum jogador dessa turma, mas espero que sejam todos grandes cidadãos. O objetivo maior dessa atividade é a formação cidadã. Esperamos ter contribuído um pouco para que isso aconteça”, disse Delson.

A Arena do Jacaré, um dos principais pontos turísticos da cidade, está de portas abertas para receber escolas e entidades. Para agendar uma visita é só ligar para o telefone 3153-0802.

Com assessoria da Arena do Jacaré