Estreia dos novos LEDs na Arena MRV acontece domingo na partida contra o Coritiba

Os torcedores do Atlético que comparecerem ao jogo de domingo (8) contra o Coritiba terão uma emocionante surpresa na Arena MRV. Na quinta-feira (6), o clube anunciou que os primeiros painéis de LED do estádio serão ativados durante a partida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começará às 18h30 (horário de Brasília).

Imagem: internet

Esses painéis estão instalados acima dos quatro túneis que circundam o campo da Arena. Durante os testes, várias mensagens, incluindo "bica, bicudo", foram exibidas, bem como o escudo do Atlético, é claro.

Em 2020, o clube deu início às obras da Arena MRV, um grande empreendimento localizado no bairro Califórnia, na capital do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, para abrigar a paixão da torcida. Os tratores foram colocados em campo, marcando o início de uma das mais belas partidas. Após quase três anos de construção, a Arena MRV, o estádio do Atlético Mineiro, foi oficialmente inaugurada no sábado, 15 de abril de 2023.

Situação das equipes no Brasileirão

Com 40 pontos, o Galo ocupa atualmente a sétima colocação. O time está a quatro pontos do Palmeiras, quarto colocado, e a 12 do Botafogo, líder isolado. Além disso, a distância para o G-6 é de apenas um ponto.

Da Redação com Itatiaia