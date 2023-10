Skatista setelagoano Victor Ramon consegue vaga no campeonato brasileiro

Victor Ramon Faria Braz, 23 anos de idade, pratica skate há quase 12 anos. Ele é um skatista amador de Sete Lagoas, casado e segue a fé cristã. Victor Ramon compete na categoria amadora, que antecede a categoria profissional. No circuito mineiro ele alcançou o primeiro lugar no ranking após uma competição anual composta por três etapas.

Imagens: Victor Ramon

Uma dessas etapas ocorreu em Três Corações, a segunda em Pedro Leopoldo e a última em Uberaba. Victor ficou em segundo lugar em Três Corações. Já em Pedro Leopoldo, alcançou o primeiro lugar e em Uberaba acabou não avançando para a final. Apesar disso, graças à somatória dos resultados, ele acabou conquistando o primeiro lugar na classificação geral.

Em entrevista ele nos conta como foi o processo para alcançar o primeiro lugar no ranking:

"Foi desafiador pelo motivo da dificuldade de ir até as cidades. É uma luta, mas agradeço porque minha família me apoia muito. Minha esposa e eu temos alguns apoios que de uma forma ou de outra me ajudam. Mas mesmo assim existe esse desafio de estar indo nos eventos. Tem os gastos mas com muito esforço consegui ir nas 3 etapas e fiquei contente de ter ido bem nas minhas colocações. A primeira e a segunda etapa foram boas, e mesmo na terceira não indo muito bem, consegui o primeiro lugar no final. Fiquei muito feliz com essa conquista. É muito importante para mim porque para o meu currículo no ramo do skate, quando for me profissionalizar o fato de ter ficado em primeiro lugar no ranking do Circuito Mineiro conta muito."

Sobre os troféus recentes:

Além do circuito mineiro, tem alguns campeonatos que são fora mas que também participo. O último foi muito importante para mim, o circuito mineiro selecionava atletas para seletiva do Sudeste em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, contando com atletas desses 3 estados disputando vaga para o Brasileiro. E com muito esforço, com a ajuda também do meu pai, que me levou, acabei ficando em primeiro lugar nessa seletiva, graças a Deus, e assim eu consegui a vaga para o Brasileiro. Eu e um outro atleta de Minas Gerais, só 2 passaram e eu estou muito grato com essa oportunidade e também por ter ficado em primeiro lugar nessa seletiva do Sudeste, que foi em Teresópolis."

A rotina de treinamento de Victor geralmente envolve duas sessões por semana, nas terças e quintas-feiras. Nessas ocasiões, ele sempre está presente na pista de skate no Boa Vista, onde realiza seus treinos. Além disso, Victor se dedica ao treinamento de condicionamento físico na academia Propulse em Sete Lagoas, que também presta um importante apoio em sua preparação, contribuindo significativamente para o seu desempenho.

"Tenho apenas a pista de skate do Boa Vista para treinar, infelizmente ela é uma pista que está um pouco abandonada, com muitos buracos, com pouco incentivo para o esporte. Mas mesmo assim eu sigo firme, por mais que ela esteja com os buracos, ainda considero um ótimo lugar para andar de skate e tenho esperança de um dia a Prefeitura ou alguém que tenha condições, que possa realizar uma reforma para que nós possamos andar com mais tranquilidade ali", relata o atleta.

Quais são suas metas?

"Agora os próximos passos são os campeonatos. Minha próxima meta é estar indo no Brasileiro, que vai ser agora no final do ano, creio que no final de novembro, eles ainda não divulgaram onde vai acontecer, mas eu já estou me preparando para esse campeonato que é muito importante. Fora isso tem as competições locais também. Uma meta maior que eu tenho é tentar participar de campeonatos fora do Brasil e seguir firme com o objetivo de me tornar um profissional. Dentro das minhas metas, tenho a intenção de ajudar também quem esteve e está junto comigo na caminhada. Sempre agradecendo a Deus a oportunidade!"

Da Redação, Maria Eduarda Alves