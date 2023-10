Guia de jogos: Brasileirão na telinha - 26ª rodada da série A e 31ª rodada da série B; veja onde assistir

Neste sábado (07), os amantes do futebol podem esperar um dia repleto de emoções, com uma programação de partidas eletrizantes em campo. A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B prometem aquecer as telinhas dos torcedores em todo o país.

Foto: Reprodução/ Internet

Confira os jogos programados para o sábado, dia 7:

Campeonato Brasileiro Série A - 26ª Rodada:

16h Goiás x Bahia - Premiere.

18h30 Vasco x São Paulo - Premiere.

21h Corinthians x Flamengo - Sportv e Premiere.

Campeonato Brasileiro Série B - 31ª Rodada:

15h30 Tombense x Juventude - SporTV.

17h Botafogo-SP x Avaí - Premiere.

17h Sampaio Corrêa x Novorizontino - Premiere.

18h Guaranix x Vila Nova - SporTV.

Não perca nenhum lance e acompanhe seu time do coração na busca pela vitória.

Da redação