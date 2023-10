Guia de jogos: Brasileirão série A, série B e Libertadores Feminina em destaque; veja onde assistir

Domingo e segunda prometem agitar os fãs de futebol, com a 26ª rodada do Brasileirão Série A e a 31ª rodada do Brasileirão Série B. Além disso, a Libertadores Feminina começou com três grandes times brasileiros na disputa: Corinthians, Palmeiras - atual campeão - e Internacional. A expectativa é de grandes emoções nas telinhas dos amantes do esporte.

Foto: Reprodução/Internet

Jogos de Domingo (08)

Brasileirão Série A - 26ª Rodada

16h: Fluminense x Botafogo (Premiere e Globo Rio)

16h: Palmeiras x Santos (Premiere)

16h: Internacional x Grêmio (Premiere)

18h30: Atlético-MG x Coritiba (SporTv e Rádio Web Novidade)

18h30: Athletico-PR x Bragantino

18h30: Fortaleza x América-MG (Premiere)

Brasileirão Série B - 31ª Rodada

18h: Criciúma x Vitória (Premiere)

Taça Libertadores Feminina - Fase de grupos 2ª Rodada

17h: Palmeiras x Caracas (SporTV, canal Goat , BandSports e canal Nosso Palestra)

17h: Olimpia x Universidad de Chile (Canal Goat)

19h30: Barcelona de Guayaquil x Atlético Nacional (Canal Goat)

19h30: Santa Fe x Universitario (Canal Goat)

Jogos de Segunda (09)

Brasileirão Série B - 31ª Rodada

20h: Sport x Ponte Preta (SporTv e Premiere)

Taça Libertadores Feminina- Fase de grupos 2ª Rodada

17h: Colo-Colo x Sportivo Limpeño (Canal Goat)

17h: Boca Juniors x Nacional-URU (Canal Goat)

19h30: Corinthians x Always Ready (Canal Goat, BadSports e SporTv e Meu Timão)

19h30: América de Cali x Internacional (Canal Goat e Band Sports e SporTv 4)

Da redação