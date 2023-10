O Atlético perde para o lanterna Coritiba por 2 a 1 na Arena MRV, sua nova casa

O Galo saiu na frente com um gol de Hulk, mas acabou sofrendo a virada com gols de Matheus Bianqui e Slimani para o Coritiba. Com essa derrota, o Atlético perdeu a chance de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente o nono lugar, com 40 pontos. Já o Coritiba deixou a última posição da tabela, ultrapassando o América, e agora tem 20 pontos, oito a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Foto: Reprodução Internet/AGIF

O jogo marcou uma pausa no calendário devido à Data Fifa, com o Atlético voltando a campo em 19 de outubro para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em um confronto direto. O resultado da rodada foi favorável ao Atlético, pois outros times do pelotão de frente também perderam pontos, incluindo o Palmeiras, o Grêmio, o Fluminense e o Flamengo.

O primeiro tempo do jogo foi morno, com poucas oportunidades claras de gol para ambas as equipes. O único grande lance veio aos 35 minutos, com uma cabeçada de Hulk que passou perto da trave. O placar permaneceu empatado sem gols no intervalo.

Na segunda etapa, o Atlético abriu o placar aos 13 minutos, com um gol de Hulk de cabeça, aproveitando um cruzamento de Mariano. Veja o gol:

O Coritiba empatou cinco minutos depois, com um belo chute de Matheus Bianqui de fora da área, sendo o primeiro gol sofrido pelo Atlético em sua nova casa. O gol da virada do Coritiba veio nos acréscimos, com Slimani completando um contra-ataque.

Os times escalados foram:

Atlético:

Everson; Mariano (Saravia), Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Zaracho) e Igor Gomes (Alan Kardec); Cristian Pavón (Patrick), Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Coritiba:

Gabriel; Natanael, Henrique, Benjamín Kuscevic (Jean Pedroso) e Victor Luis (Jamerson); William Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez (Andrey); Robson (Garcez), Diogo Oliveira (Kaio César) e Islam Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

O jogo teve cartões amarelos para Otávio e Lemos do Atlético, e para Henrique e Robson do Coritiba.

A partida aconteceu em 8 de outubro de 2023, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com um público de 38.358 pessoas e uma renda de R$ 2.348.496,00. O árbitro foi Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Marcia Bezerra Lopes Caetano, com o VAR a cargo de Daniel Nobre Bins.

Da Redação com Itatiaia