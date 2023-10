América lança camisa em apoio à campanha Outubro Rosa

O América apresentou a nova camisa em apoio ao mês de Outubro Rosa, que ressalta a importância da conscientização da prevenção e tratamento do câncer de mama. A nova camisa já foi usada pelo goleiro Aguerre na partida contra o Fortaleza nesse domingo (8/10), pelo Campeonato Brasileiro.

Foto: Igor Pola

A camisa utilizada pelo goleiro Washington Aguerre e também as dos goleiros reservas serão leiloadas. Por meio do site www.matchwornshirt.com, os torcedores poderão fazer os lances. Os valores arrecadados serão destinados ao Projeto Pérolas de Minas, grupo de apoio às mulheres com câncer de mama.

"Estamos orgulhosos de participar desta campanha ao lado da Volt. A nova camisa é mais do que apenas um uniforme, é um símbolo de apoio à luta contra o câncer de mama. Juntos, estamos conscientizando a população sobre a importância da prevenção e do tratamento”, ressalta Marcus Salum, presidente do América SAF.

Diferentemente do tradicional verde e preto, o novo manto apresenta uma predominância na cor chumbo, com detalhes em rosa na gola e nas mangas. O símbolo do clube, aplicado em ATK, e da fornecedora também ostentam a cor da campanha, ganhando destaque. Na parte de trás da gola, encontra-se um clip com um laço rosa, em referência ao Outubro Rosa.

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, destaca: "A nova camisa reflete nosso compromisso em utilizar o esporte como plataforma para promover mudanças positivas na sociedade, e esperamos que ela inspire a todos a se unirem a essa campanha".

A mais recente camisa, produzida pela Volt Sport, que é a fornecedora de material esportivo do clube há duas temporadas, estará à venda por R$ 229,99, com descontos para os sócios. Você poderá adquiri-la na loja oficial do clube a partir do dia 14 de outubro.

Da Redação com O Tempo