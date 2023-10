Sete Lagoas fatura 25 medalhas em edição do Jimi paradesporto, em Juiz de Fora

Paratletas de Sete Lagoas fizeram bonito e colocaram a cidade, entre 26 que participaram, na quarta colocação geral dos Jogos Paralímpicos do Interior de Minas (JimiP), realizado em Juiz de Fora, no último fim de semana. Nossos atletas trouxeram para casa 15 medalhas de ouro, cinco de prata e mais cinco de bronze.

Imagem: @atletismoparalimpicohuracan

Sete Lagoas participou dos jogos pela segunda vez consecutiva. No ano passado, em sua estreia, a cidade contou apenas com o atleta paralímpico de natação Léo Chaves, que conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata. Nesta segunda participação, a delegação da cidade contou com 17 atletas de atletismo e Leo Chaves na natação.

A equipe de paradesporto do Clube Huracan conquistou 25 medalhas, 15 de ouro, cinco de prata e cinco de bronze, um ouro e um bronze foram na piscina com Chaves. O que comprova a força do esporte paralímpico da cidade. O Clube Huracan ressalta a importância de "a cidade abraçar a causa que ainda precisa ser explorada e apoiada".

O nadador Léo Chaves revela que “fui o único representante da cidade nos jogos de 2022 e fico muito feliz em ver esse aumento de participantes em um ano. Na edição passada a delegação cabia em um carro. Já este ano foi necessário um ônibus para atender o número de participantes,” comemora Léo.

Foto: @atletismoparalimpicohuracan

O JimiP aconteceu entre os dias 6 e 8 e tanto os atletas novatos quanto os veteranos puderam vivenciar e ter a experiência de participar de um evento esportivo paralímpico de grande porte. Para alguns foi o primeiro contato com o JimiP. O Huracan paradesporto continua com sua rotina de treinos se profissionalizando cada vez mais junto com seus atletas.

Interessados em conhecer mais sobre o projeto basta acessar o Instagram @atletismoparalimpicohuracan.

Da Redação com Marcelo Paiva