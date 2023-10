Copa do Servidor da Prefeitura de Sete Lagoas sorteia times em clima de muita confraternização

O pontapé inicial da 6ª Copa do Servidor, promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas, foi em grande estilo. O sorteio das equipes das duas categorias ocorreu em clima de confraternização na última sexta-feira, 6 de outubro, no espaço de eventos Chalezinho. Autoridades e servidores atletas acompanharam a definição dos times com uma excelente perspectiva para a competição, organizada pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS).

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

A Copa do Servidor é coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes (SMEL), que preparou, ao lado da LEDS, uma grande festa onde os presentes puderam confraternizar e acompanhar a formação dos times por meio de um sorteio. “São 14 times e mais de 170 servidores envolvidos em um disputa sadia, com muita alegria e integração. Uma parceria entre nossa administração e a Liga vai garantir uma organização impecável, do jeito que nossos servidores merecem”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Este ano, a competição chega cheia de novidades. A principal delas é a classificação dos atletas por letra. Uma comissão especial de avaliação coordenou este processo buscando garantir mais competitividade e equilíbrio aos times. “Teremos as categorias jovem e sênior garantindo boas disputas para todos os níveis de idade. Agradeço a confiança do prefeito Duílio de Castro e da secretária de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, pela confiança nesta promoção. Também agradeço ao Supermercados BH, que é um grande parceiro nesta realização”, declarou Marcelo Cooperseltta, secretário municipal adjunto de Esportes.

Foram 170 atletas da Prefeitura, SAAE, Codesel, Câmara Municipal e também de empresas parcerias da administração (Litucera e Arcolimp). Serão oito equipes com idade entre 18 a 38 anos (jovens) e mais seis times com servidores com mais de 39 anos (sênior). “Estamos muito felizes com esta parceria que permitirá uma maior integração desses trabalhadores que fazem a cidade acontecer”, destacou Tiago Rocha, presidente da LEDS.

Os times foram formados durante o sorteio e a disputa na categoria Sênior será entre SAAE, Guarda Municipal, Administração, Câmara, Educação – Esportes – Cultura, e Saúde. Já na catergoria Jovens, os times são os seguintes: Administração, Câmara, Codesel, SAAE, Obras, Saúde, Educação e Esporte.

Os jogos da modalidade soçaite serão disputados no Recanto do Jacaré, Associação dos Ferroviários, Corpo de Bombeiros (antigo Sesi) e na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Todos os times ganharão uniformes e os jogos serão com bolas novas, redes novas e arbitragem definida pela LEDS.

Os jogos começam em 21 de outubro e a previsão é que as finais sejam disputadas no dia 25 de novembro. Para a realização da Copa do Servidor, a Prefeitura conta com a parceria do Supermercados BH, NSports e ASport Life. A festa do sorteio contou ainda com um show especial da dupla Carine e Juliano.

Com Prefeitura de Sete Lagoas