Sete Lagoas: Campo do Serrinha passará por paralisação a partir do dia 29/10 para manutenção

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Sete Lagoas (SMEL) anunciou que o campo do Serrinha passará por uma interrupção temporária para realizar trabalhos de manutenção. O fechamento do campo ocorrerá a partir de 29 de outubro e se estenderá até 4 de dezembro, com o objetivo de melhorar as condições para a prática esportiva.

Imagem: Reprodução/Google street view

Durante esse período, uma série de reparos e cuidados essenciais serão realizados para assegurar que o campo mantenha um alto padrão de qualidade para jogadores e frequentadores. A compreensão de todos é solicitada, já que essa paralisação é fundamental para a preservação das boas condições do local.

Para dúvidas ou esclarecimentos adicionais, a Secretaria de Esportes pode ser contatada pelo telefone (31) 3771-8165. A equipe estará disponível para atender às necessidades e fornecer as informações necessárias.

Da redação com SMEL