Classificação do vôlei feminino: Confira a posição do Brasil no ranking após o pré-olímpico

Após o término do Pré-Olímpico de Vôlei, houve mudanças na classificação das seleções no ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). A Seleção Brasileira se beneficiou de sua bem-sucedida campanha, com seis vitórias e apenas uma derrota, subindo da quarta para a terceira posição em comparação com o ranking pós Liga das Nações estabelecido em julho. Por outro lado, as italianas, que enfrentaram duas derrotas, caíram da terceira para a quinta colocação, com a Sérvia assumindo o quarto lugar. A Turquia e os Estados Unidos mantiveram suas posições como as duas primeiras seleções no ranking, respectivamente.

Divulgação: Itatiaia

A posição no ranking desempenha um papel crucial na determinação dos grupos e confrontos em competições da FIVB e é um dos critérios para assegurar a participação nos Jogos Olímpicos. Atualmente, França, República Dominicana, Sérvia, Turquia, Brasil, Estados Unidos e Polônia já garantiram suas vagas para Paris 2024. As outras cinco vagas serão decididas com base em dois critérios: seleções de continentes que ainda não têm equipes classificadas para os Jogos e equipes que, apesar de estarem bem classificadas no ranking, ainda não conquistaram vagas por meio dos torneios pré-olímpicos. A avaliação final será realizada em 17 de junho de 2024.

Confira o top-20:

Turquia - 397.46

Estados Unidos - 358.62

Brasil - 352.55

Sérvia - 350.86

Itália - 338.97

China - 329.65

Polônia - 327.89

República Dominicana - 308.86

Japão - 305.09

Países Baixos - 287.94

Canadá - 265.66

Alemanha - 228.36

Tailândia - 222.00

Bélgica - 199.57

França - 184.99

Porto Rico - 177.67

Argentina - 177.17

República Tcheca - 171.96

Ucrânia - 171.30

Bulgária - 165.39

Como funciona o ranking

Desde 2019, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) utiliza um novo método para ranquear as seleções. Para realizar o cálculo, a FIVB leva em consideração o resultado de cada jogo, a comparação das probabilidades com o placar final e o peso de cada campeonato.

Para o ranqueamento, valem todos os jogos de competições reconhecidas pela FIVB com no mínimo quatro seleções.

Além disso, a Federação leva em conta a performance de cada seleção na partida. Antes de cada jogo, a pontuação dos times no ranking é comparada, de forma que o que tem mais pontos é considerado o mais forte e mais provável de performar melhor.

Baseado na pontuação e no histórico de cada time, a FIVB calcula as probabilidades para os seis placares possíveis (3x0, 3x1, 3x2, 2x3, 1x3 e 0x3) e depois compara com o resultado final da partida. Se o time performa melhor do que o esperado, ele soma pontos, enquanto o time que foi abaixo da expectativa perde a mesma quantidade. Quanto mais perto os resultados chegarem da probabilidade, menor é a quantidade de pontos alterada no ranking. Quanto mais longe, mais pontos.

Como último critério, a FIVB criou um sistema de 'pesos' para cada campeonato. A exemplo disso, as partidas das Olimpíadas tem o peso maior, seguidas dos jogos do Campeonato Mundial e da Liga das Nações.

Da Redação com Itatiaia