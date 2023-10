Democrata ganha lote no Residencial Antares para utilizar em campanha de arrecadação de recursos

Prefeito Duílio de Castro entregou escritura do imóvel a Renato Paiva, presidente do clube

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Se depender dos esforços do prefeito Duílio de Castro, o Democrata Futebol Clube estará forte em 2024. A movimentação para que o clube retorne à elite do futebol mineiro e ainda mantenha um trabalho consistente nas categorias de base já começou com um ótimo incentivo. Com apoio do prefeito, o Jacaré recebeu, nesta quarta-feira, 11 de outubro, a escritura de um lote para utilizar em campanhas de arrecadação de fundos que serão anunciadas brevemente.

Duílio de Castro entregou a documentação de posse ao presidente do Democrata, Renato Paiva, durante reunião em seu gabinete. O lote foi doado pelo empreendimento Residencial Antares após solicitação do prefeito. “Agradeço a esses empreendedores pela sensibilidade e reconhecimento da importância do nosso Democrata. Vamos criar um forte movimento para arrecadar recursos para tornar o clube cada vez mais forte”, ressaltou o prefeito.

O Democrata tem como principal objetivo, em 2024, retornar ao Módulo I do Campeonato Mineiro. Este ano, o time fez uma campanha muito abaixo do esperado e foi rebaixado ao Módulo II. “Agradeço ao prefeito Duílio de Castro em nome de todos os democratenses e também aos empreendedores do Antares. Que eles tenham sucesso no empreendimento. Vamos movimentar a cidade nesta campanha que terá uma rifa com sorteio ao vivo desse lote”, revelou Renato Paiva.

A ideia é entregar o lote para o grande contemplado no sorteio no tradicional “Churrascando do Democrata”, que ainda terá a data anunciada. “Faça parte deste movimento. Democrata acima de todos nós”, concluiu Duílio de Castro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas