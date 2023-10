Cruzeiro vence Coimbra nos pênaltis e conquista título Mineiro Sub-20

O Cruzeiro conquistou o título Mineiro Sub-20 em uma emocionante disputa de pênaltis após vencer o Coimbra por 1 a 0 no tempo regulamentar. O jogo, realizado na Toca da Raposa 2, foi acompanhado de perto pelo técnico Zé Ricardo e a alta cúpula da SAF celeste.

No primeiro tempo, o atacante Fernando marcou o gol que colocou o Cruzeiro na vantagem. O Coimbra havia vencido o jogo de ida por 2 a 1. Com o título em jogo, o Cruzeiro enfrentou o Coimbra em uma partida pegada e equilibrada.

No entanto, a decisão foi para as penalidades máximas, e o Cruzeiro brilhou mais uma vez, vencendo por 4 a 1 nos pênaltis. O goleiro Otávio foi o herói, defendendo cobranças importantes, enquanto Ítalo, Henrique, Robert e Ruan Santos converteram seus pênaltis, garantindo a vitória para o Cruzeiro.

O time celeste teve pouco tempo para comemorar, pois no próximo domingo enfrentará o Grêmio na final da Copa do Brasil Sub-20 no Mineirão. Esta vitória encerra um incômodo jejum de títulos nacionais para a base celeste, que não conquistava uma competição nacional desde 2017.

Para o jogo contra o Grêmio, espera-se a presença de cerca de 10 mil torcedores no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro tem a oportunidade de encerrar essa temporada de forma ainda mais gloriosa com mais um título em jogo.

Foi notável a estratégia do técnico Fernando Seabra em preservar alguns titulares na partida contra o Coimbra, em função da final com o Grêmio. Isso demonstra a determinação do Cruzeiro em buscar mais um título.

O jogo foi intenso desde o início, com o Coimbra se defendendo bem e buscando oportunidades de contra-ataque. No entanto, o Cruzeiro aumentou a pressão gradualmente, criando algumas chances de gol. O Coimbra também teve suas oportunidades, mas a defesa do Cruzeiro e as boas atuações do goleiro Otávio mantiveram o placar a seu favor.

Em resumo, o Cruzeiro mostrou garra e determinação ao conquistar o título Mineiro Sub-20, encerrando um longo período sem títulos nacionais em sua categoria de base. Agora, a equipe está focada na final da Copa do Brasil Sub-20, onde busca mais uma conquista para coroar sua excelente temporada.

