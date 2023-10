Cruzeiro joga mal e só empata com Cuiabá fora de casa; Raposa subiu duas posições na tabela com o empate

O Cruzeiro teve uma atuação abaixo do esperado e apenas empatou com o Cuiabá, mas conseguiu subir na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do jogo fraco, a equipe de Zé Ricardo conquistou um ponto e subiu duas posições, passando da 15ª para a 13ª colocação.

Foto: Staff Cruzeiro

Cruzeiro e Cuiabá se enfrentaram na Arena Pantanal no último sábado, 14 de outubro, e o jogo terminou em 0 a 0. O time da casa teve um desempenho superior, criando mais oportunidades claras de gol, porém não conseguiu converter essas chances em gols.

O desempenho do Cruzeiro em campo não justificou o período de mais de dez dias sem jogos, desde o empate em 1 a 1 com o América, no dia 1º de outubro, até o confronto com o Cuiabá.

Com o empate, o Cruzeiro somou um ponto e avançou duas posições na tabela de classificação, chegando a 31 pontos e ultrapassando Santos e Corinthians, saindo da 15ª para a 13ª posição.

O time de Zé Ricardo enfrentará agora uma sequência de jogos importantes, com partidas durante a semana. O próximo desafio será contra o Flamengo, no Mineirão, na quinta-feira, 19 de outubro, às 19h (horário de Brasília). Três dias depois, o Cruzeiro enfrentará o arquirrival Atlético, na Arena MRV, às 15h.

No jogo em si, o primeiro tempo na Arena Pantanal teve um baixo nível técnico, com o Cuiabá tendo as melhores oportunidades. O Cruzeiro não conseguiu mostrar melhorias em relação ao período de treinamento entre os jogos e passou por dificuldades durante a primeira metade.

No segundo tempo, o Cuiabá manteve um desempenho superior, embora não brilhante. O Cruzeiro, mesmo com alterações na equipe, não demonstrou evolução significativa.

Houve um incidente em que William e Uendel colidiram de cabeça aos 27 minutos do primeiro tempo, e Uendel, do Cuiabá, teve que deixar o estádio de ambulância devido a um corte na cabeça que causou sangramento.

O volante Machado, do Cruzeiro, recebeu um cartão amarelo e ficará suspenso para o jogo contra o Flamengo na próxima rodada. O zagueiro Lucas Oliveira também foi amarelado e ficará fora do jogo contra o Flamengo devido a acumulação de cartões.

Por fim, Matheus Jussa e Bruno Rodrigues voltaram a estar disponíveis para o Cruzeiro, pois cumpriram suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o América.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 0 x 0 Cruzeiro

Cuiabá : Walter; Matheus Alexandre, Allyson (Filipe Augusto), Marllon, Uendel (Rikelme); Ronald, Raniele, Denilson (Fernando Sobral); Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Clayson (Pablo), Deyverson. Técnico: António Oliveira.

: Walter; Matheus Alexandre, Allyson (Filipe Augusto), Marllon, Uendel (Rikelme); Ronald, Raniele, Denilson (Fernando Sobral); Derik Lacerda (Jonathan Cafu), Clayson (Pablo), Deyverson. Técnico: António Oliveira. Cruzeiro : Rafael Cabral; William (Palacios), Neris, Luciano Castan, Marlon; Lucas Oliveira (Ian Luccas), Filipe Machado, Lucas Silva (Mateus Vital); Wesley Ribeiro (Matheus Pereira), Arthur Gomes (Paulo Vitor), Nikão.

: Rafael Cabral; William (Palacios), Neris, Luciano Castan, Marlon; Lucas Oliveira (Ian Luccas), Filipe Machado, Lucas Silva (Mateus Vital); Wesley Ribeiro (Matheus Pereira), Arthur Gomes (Paulo Vitor), Nikão. Cartões amarelos : Arthur Gomes, Machado, Lucas Oliveira (Cruzeiro)

: Arthur Gomes, Machado, Lucas Oliveira (Cruzeiro) Motivo : 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e horário : 14 de outubro de 2023 (sábado), às 21h (de Brasília)

: 14 de outubro de 2023 (sábado), às 21h (de Brasília) Local : Arena Pantanal, em Cuiabá-MT

: Arena Pantanal, em Cuiabá-MT Árbitro : Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Auxiliares : Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) Árbitro de vídeo (VAR): Diego Pombo Lopez (BA)

Da Redação com Itatiaia