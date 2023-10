Democrata sub-13 é campeão da PQ Cup, um dos principais torneios de base de MG

Recentemente instalada na Arena do Jacaré, a equipe do Democrata composta por atletas de até 13 anos conquistou o título da PQ Cup 2023, uma das competições de base mais significativas do Estado. A final ocorreu no último domingo (15) em Ribeirão das Neves. Além de serem coroados campeões, a equipe de Sete Lagoas teve a honra de levar para casa o prêmio de melhor goleiro do torneio.

Democrata Sub-13 campeão da PQ Cup. Foto: Democrata FC / Divulgação.

Os "jacarezinhos" garantiram a vitória na final em disputa de pênaltis, após um empate de 2 x 2 no tempo regulamentar. Durante o jogo, os gols foram marcados por Davi e Felipe, enquanto Marcelinho, Davi e Samuel converteram as penalidades. O goleiro Kellvy se destacou ao defender o pênalti que garantiu o troféu e foi eleito o melhor goleiro da competição, demonstrando grande habilidade debaixo das traves.

Kellvy do Democrata, eleito melhor goleiro da PQ Cup. Foto: Democrata FC / Divulgação.

Ricardo Barros, o coordenador das categorias de base do Democrata, enfatizou a importância do trabalho nas categorias de base e agradeceu o apoio do presidente do clube. Ele destacou: “Foi uma competição bastante prestigiada e demonstra que estamos no caminho certo e que o trabalho precisa ser voltado para a base. O presidente Renato Paiva tem nos apoiado e estamos empenhados em dar prosseguimento a esse trabalho”.

A PQ Cup contou com a participação de mais de 30 das principais equipes de Minas, abrangendo categorias que variam do sub 7 ao sub 13. A próxima edição do torneio está programada para ocorrer em fevereiro do próximo ano, em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré.

Além disso, no mesmo fim de semana, as equipes sub 15 (com um placar de 4 x 0) e sub 17 (com um impressionante placar de 12 x 2) tiveram ótimas atuações e saíram vitoriosas de seus compromissos na quinta rodada do Campeonato Mineiro IMEF, enfrentando o Clube Esporte de Corinto.

Da Redação com Democrata FC