1ª Copa das Atléticas promove jogos universitários e integração em Sete Lagoas

As atléticas são associações formadas por estudantes que desejam promover maior interação entre alunos de graduação de diferentes faculdades. Em Sete Lagoas existem várias dessas organizações e elas estão organizando a primeira Copa das Atléticas, evento apoiado pela Secretaria Municipal de Esportes (SMEL) da cidade, a começar no próximo dia 21/10.

Divulgação

As atléticas envolvidas são:

Pegasus - Atenas

Monarquia - Unifemm

Tormento - FACSETE

Tiuzada - UFSJ

Spectro - FACSETE

Serpentário - FACSETE

Lobo Louco - Una

Brutus - Ciências da Vida

As modalidades em disputa serão futsal masculino e feminino, handebol masculino e feminino, vôlei masculino e feminino, basquete masculino, peteca masculina e feminina, truco e tênis de Mesa.

Todas as competições serão realizados no ginásio Dr. Márcio Paulino, com colaboração da SMEL cedendo a quadra.

Em entrevista Gustavo Henrique Silva, estudante de Direito (FEMM) e diretor de esportes da Atlética Monarquia, nos conta sobre suas expectativas para o evento:

"Eu espero que essa copa entre as atléticas de Sete Lagoas seja uma oportunidade de promover a integração, a diversão e a competição saudável entre os estudantes das diferentes faculdades da cidade. Eu acho que o esporte é uma forma de expressar os valores, as habilidades e as paixões dos jovens, e que essa copa possa ser um espaço para isso."

"Falando sobre minha Atlética Monarquia, eu espero que ela possa mostrar o seu potencial, o seu espírito de equipe e a sua garra em cada modalidade. Eu sei que os nossos atletas treinaram muito e estão preparados para enfrentar os desafios. Eu também espero que eles possam se divertir e fazer novas amizades com os outros participantes. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa atlética que tanto fiz por ela”, acrescenta Gustavo.

O campeonato vai acontecer nos dias 21, 22, 28 e 29 de outubro, começando às 8h, confira:

Evento festivo

Para um pós do primeiro dia de jogos, a atlética Monarquia juntamente com o promoter e sócio da casa de shows Ferro Velho Pub, Flávio Moreira, estão organizando o evento 'Ô Baile2 com o Tigrão' que será no Ferro Velho pub dia 21, às 22h.

"A aproximação entre o público geral e o público universitário pode enriquecer a experiência do evento, promover a diversidade e inovação, e criar oportunidades de parcerias futuras. Eles ajudam a impulsionar a promoção do evento e atrair mais o público em geral." Flávio Moreira

Acesse o link para comprar o ingresso.

Evento com o apoio da Olympus academia, Água suplementos, SGcred consórcios, Serafine, Pelkin.co, Massacará e Squash power.

Divulgação

Da Redação, Maria Eduarda Alves