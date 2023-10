Brasil estreia no beisebol e no boxe no Pan de Santiago 2023; confira programação do dia (19/10)

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, começam oficialmente na sexta-feira, 20 de outubro (20/10). Como já é tradição, algumas modalidades de esportes terão início antes mesmo da festa de abertura e o Brasil já entra em ação hoje (19/10), em duas modalidades diferentes.

Foto: Jogos Pan-Americanos do Chile

A equipe nacional brasileira fará sua estreia no Chile, em uma partida desafiadora contra a Venezuela, como parte do Grupo B do beisebol. Enquanto no campo do boxe, Luiz Oliveira, também conhecido como Bolinha, representará o Brasil na categoria até 57kg contra o canadense Victor Tremblay.

A cerimônia inaugural dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Chile, acontecerá em 20 de outubro, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nacional.

O espetáculo artístico de boas-vindas para este evento poliesportivo, que reúne atletas de nações do continente americano, contará com apresentações das bandas Los Jaivas, Los Tres e Los Bunkers, da cantora franco-chilena Anita Tijoux, do grupo Movimiento Original e do cantor colombiano Sebastián Yatra.

Confira a programação de quinta-feira, 19 de outubro dos Jogos Pan-Americanos de Santiago:

BEISEBOL

9h30 - Fase de classificação - Panamá x República Dominicana

15h - Fase de classificação - Brasil x Venezuela

BOXE

11h30 - Boxe masculino - até 57kg - oitavas de final (Luiz Oliveira x Victor Tremblay-CAN)

11h45 - Boxe masculino - até 63,5kg - oitavas de final

12h15 - Boxe feminino - até 66kg - oitavas de final

12h30 - Boxe masculino - acima de 92kg - oitavas de final

17h - Boxe masculino - até 57kg - oitavas de final

17h45 - Boxe masculino - até 63,5kg - oitavas de final

18h15 - Boxe feminino - até 66kg - oitavas de final

18h45 - Boxe masculino - até 80kg - oitavas de final

19h - Boxe masculino - acima de 92kg - oitavas de final

Da Redação com O Tempo