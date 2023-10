Guia de jogos: Brasileirão Série A e Série B para quinta (19) e sexta (20); veja onde assistir

Nesta quinta (19) e sexta (20), os amantes do futebol podem esperar muitas emoções, com uma programação de partidas eletrizantes em campo, envolvendo a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que prometem aquecer as telinhas dos torcedores em todo o país. Além disso, a emocionante batalha contra o rebaixamento está fervendo tanto na série A quanto na B do campeonato nacional. Se você é um apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance, confira abaixo as informações sobre quando e onde sintonizar nos jogos do seu time do coração.

Jogos de Quinta (19)

27ª Rodada no Brasileirão Série A

19H Palmeiras x Atlético-MG (Premiere)

19H Cruzeiro x Flamengo (Premiere e Radio Web Novidade )

20H Santos x Bragantino (Premiere)

21H30 Fluminense x Corinthians (SporTv e Premiere)

33ª Rodada do Brasileirão Série B

19H Atlético-GO x ABC (SporTv e Premiere)

19H Tombense x Vila Nova (SporTv e Premiere)

Jogos de Sexta (20)

33ª Rodada do Brasileirão Série B

19H Sampaio Corrêa x Vitória (SporTv e Premiere)

21H30 Mirassol x Guarani (SporTv e Premiere)

21H30 Sport x Chapecoense (Premiere)

