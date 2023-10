Segundo desafio Enduro Extreme acontecerá neste domingo na Serra Santa Helena

Ter contato com a natureza e praticar uma trilha é o que muita gente sonha: neste domingo (22) em Sete Lagoas, o 2º Desafio Enduro Extreme, na Serra Santa Helena vai “matar” essa vontade.

Primeira fase da competição foi realizada em Fortuna de Minas / Foto: Foto Mais / Equipe OFF Roia / Instagram

Organizado pelo influencer e empresário Ramon Maremoto, a segunda edição da competição terá participação de trilheiros de Sete Lagoas e região, incluindo de outros estados: “O lema é ‘Sem trilha, não há trilheiros’; nós vamos sair da Capela da Serra, passando pelas trilhas que já existem no local”, comenta Ramon.

Com premiação em dinheiro e troféus do primeiro até o décimo colocado, o modelo praticado será o enduro FIM (ver explicação abaixo). O Enduro Extreme está em sua segunda edição – a primeira foi realizada em Fortuna de Minas em agosto deste ano.

Esta etapa, agora em Sete Lagoas, tem apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Esportes. O evento que será realizado neste domingo (22) começará às 8h e é aberto ao público.

As incrições podem ser feitas neste link (clique aqui). Informações sobre o 2º Desafio Enduro Extreme podem ser vistas através do telefone 31 99601-9151.

O que é o enduro

O enduro é um tipo de competição feito em motocicletas por trilhas e matas, com uma distância máxima a percorrer de 80km. O caminho por onde as motos irão passar são definidos previamente, com regulagem de tempo a ser realizado – diferentemente do motocross, onde os motociclistas estão, geralmente, em circuito fechado, realizando diversas voltas.

A competição a ser realizada em Sete Lagoas é do modelo FIM: cada trilheiro deverá um circuito de no máximo 50km com diversos circuitos dentro do caminho a percorrer. O competidor que realizar em menor tempo vence.

Filipe Felizardo