Cruzeiro perde para o Flamengo no MIneirão e aprofunda a crise no Brasileirão; veja vídeo dos melhores momentos da partida

Em meio a dificuldades na Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro sofreu uma derrota para o Flamengo na noite de quinta-feira (19) por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do campeonato. Os gols foram anotados por Ayrton Lucas e Pedro, ambos no primeiro tempo.

Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Sob vaias da torcida e protestos nas arquibancadas, o time celeste agora se encontra a apenas um ponto da zona de rebaixamento, com 31 pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro, sob o comando de Tite pela primeira vez, temporariamente alcançou a vice-liderança com 47 pontos.

Próximas partidas do Cruzeiro e Flamengo

O Cruzeiro volta a campo no domingo (22), às 16h (horário de Brasília), em um clássico contra o Atlético. As equipes se enfrentarão na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Assim como o Cruzeiro, o Flamengo também terá um clássico pela frente. A equipe rubro-negra enfrentará o Vasco no domingo (22), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.

Ronaldo estava presente no Mineirão com um investidor

Ronaldo, gestor da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Cruzeiro, marcou presença em um dos camarotes do Mineirão para a partida contra o Flamengo. O ex-jogador estava acompanhado do empresário Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH e patrocinador do clube celeste.

Zé Ivaldo no Mineirão

Zé Ivaldo, reforço do Cruzeiro para 2024, também esteve presente no Mineirão. O jogador compareceu ao Gigante da Pampulha para acompanhar o jogo contra o Flamengo.

Zé Ivaldo assistiu ao jogo diretamente do camarote onde estava Ronaldo Fenômeno, que veio a Belo Horizonte após curtir férias e seu casamento na Europa.

Cruzeiro quase abre o placar

Aos 16 minutos do segundo tempo, Marlon ganhou espaço na faixa esquerda e cruzou para a área. O volante Ian Luccas, surpreendendo, cabeceou com força, mas Rossi impediu o primeiro gol da partida.

Flamengo cria perigo

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro errou um passe na entrada da área, permitindo ao Flamengo criar perigo com um chute de Pedro. A bola saiu para fora, sob vigilância próxima de Rafael Cabral.

Ayrton Lucas abre o placar para o Flamengo

Aos 38 minutos do primeiro tempo, Ayrton Lucas aproveitou um erro cometido pelo zagueiro Luciano Castán dentro da área e abriu o placar para o Flamengo.

Flamengo amplia com Pedro de pênalti

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Neris cometeu dois erros infantis em uma única jogada, concedendo um pênalti a favor do Flamengo após falta em Wesley. Na marca da cal, Pedro venceu Rafael Cabral e marcou o segundo gol para o Flamengo.

Torcida do Cruzeiro vaiou Cabral e Ronaldo

Diante da desvantagem no placar, a torcida do Cruzeiro vaiou a equipe ao final do primeiro tempo. Após o segundo gol do Flamengo, os torcedores cruzeirenses gritaram: "Time pipoqueiro, tem que ter raça para jogar no meu Cruzeiro".

No segundo tempo, as vaias e xingamentos foram direcionados ao goleiro Rafael Cabral e a Ronaldo, administrador da SAF do Cruzeiro.

Flamengo marca o terceiro gol, mas é anulado

Aos 4 minutos do segundo tempo, David Luiz marcou um gol de cabeça vencendo Luciano Castán, mas a arbitragem assinalou falta na jogada, invalidando o terceiro gol do Flamengo.

Rossi defende chutes de Nikão e Lucas Silva

Em busca de diminuir a desvantagem, o Cruzeiro foi perigoso com dois chutes aos 29 minutos do segundo tempo. Lucas Silva e Nikão exigiram defesas de Rossi, mas não conseguiram balançar as redes do Flamengo.

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo; veja o vídeo dos melhores momento da partida

Cruzeiro Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Ian Luccas (Mateus Vital), Lucas Silva, Kaiki (Wesley) e Matheus Pereira (Nikão); Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Flamengo Rossi; Wesley, David Luiz (Pablo), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique (Éverton Cebolinha) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

Gols: Ayrton Lucas (38min1ºT) e Pedro (40min1ºT), do Flamengo

Cartões amarelos: Palacios, Wesley e Marlon (Cruzeiro); Thiago Maia (Flamengo)

Público: 37.073 Renda: R$ 1.590.985,00

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 19 de outubro de 2023 (quinta-feira), às 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

