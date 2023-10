O Atlético teve uma noite especial na quinta-feira (19) no Allianz Parque, em São Paulo. Após sete anos de seca, o Alvinegro venceu o Palmeiras por 2 a 0, com gols de Hulk e Paulinho, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com essa vitória, o time mineiro se aproximou do G4 da competição mais importante do país. Agora com 43 pontos conquistados, o Galo está apenas a um ponto do Grêmio, que está na quarta posição.

No próximo domingo (22), a equipe comandada por Felipão voltará a campo para enfrentar o Cruzeiro na Arena MRV, com a partida marcada para as 16h (horário de Brasília).

Primeiro tempo do Galo

No primeiro tempo, o Atlético dominou as ações, mesmo jogando fora de casa, e quem se destacou foi o atacante Hulk.

Logo no primeiro minuto de jogo, o camisa 7 disparou um belo chute de fora da área e balançou as redes de Weverton.

Esse foi o 10º gol de Hulk no Brasileirão e o 90º desde que chegou ao clube no início de 2021.

Após o gol de Hulk, o Atlético teve pelo menos três boas chances de ampliar o marcador na primeira etapa. Na primeira, Zaracho, em alta velocidade, deu um passe para Paulinho, que chutou por cima.

Aos 13 minutos, Hulk, em cobrança de falta, forçou o goleiro do Palmeiras a fazer uma grande defesa. Alan Franco, aos 16, pegou de primeira e acertou o travessão adversário.

No final, o volante Otávio teve a chance de marcar, mas seu chute, quase na pequena área, foi para fora.

Segundo tempo

A segunda etapa do confronto no Allianz Parque foi mais equilibrada. O Palmeiras se soltou mais em busca do gol, enquanto o Galo, mantendo o ataque, se portou de maneira mais defensiva. Foi durante uma dessas incursões no campo adversário que veio o segundo gol.

Gol de Paulinho!

Aos 30 minutos, Saravia fez um lançamento incrível para Paulinho, que, em alta velocidade, avançou do meio de campo até a área do Palmeiras e ampliou o marcador. Esse foi o 11º gol de Paulinho na Série A e o 22º na temporada.

Nos minutos finais, o Palmeiras tentou diminuir a desvantagem, mas o Galo se mostrou seguro o suficiente para não sofrer gols.

Aos 50 minutos, Everson fez uma defesa espetacular e confirmou a grande vitória do Galo.

Veja os gols do Atlético:

Atlético vence o Palmiras fora de casa e cola do G4 do Brasileiro; veja os gols pic.twitter.com/soDF2p6P0t — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) October 20, 2023

Palmeiras 0 x 2 Atlético

PALMEIRAS Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Luan Garcia), Murilo e Joaquín Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Jhon Jhon), Raphael Veiga, Rony (Breno Lopes), Endrick e Kevin (Luis Guilherme). Técnico: João Martins

ATLÉTICO Everson; Renzo Saravia, Mauricio Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Igor Gomes (Rubens); Matías Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gols: Hulk, aos 1 minuto do primeiro tempo, para o Atlético, e Paulinho, aos 30 do segundo tempo

Cartões amarelos: Jhon Jhon, Kevin, Gómez e Rony (PAL); Alan Franco, Zaracho, Rubens (CAM)

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Data: 19 de outubro de 2023 Local: Allianz Parque, em São Paulo Horário: 19h (horário de Brasília)

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Público: 27.718 Renda: R$ 1.665.375,02





Da Redação com Itatiaia