Jogo beneficente vai reunir amigos do João Carlos contra amigos do Palhinha em Sete Lagoas no sábado (21)

No próximo sábado, dia 21 de outubro, um jogo beneficente terá lugar no Campo do Santa Rosa, localizado em Sete Lagoas. Este evento contará com a participação de duas equipes: "Amigos de João Carlos" e "Amigos de Palhinha", lideradas por esses dois ex-jogadores setelagoanos que marcaram época no futebol.

Imagem divulgação

Entre os convidados para essa partida solidária, está o ex-lateral Rui "Cabeção", cuja carreira inclui passagens por clubes de renome como Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Grêmio, entre outros.

Todos os jogadores convidados foram encorajados a realizar uma bela ação: a doação de 1 litro de leite. Essas doações serão posteriormente direcionadas para ações sociais do Projeto Aproximar.

O evento, que é aberto ao público, terá início às 8h e se estenderá até as 13h. Além da partida de futebol, haverá atrações destinadas às crianças, como guloseimas e brinquedos. A expectativa é de que o jogo beneficente comece por volta das 10h. Esta é uma oportunidade não apenas de celebrar o esporte, mas também de contribuir para ações sociais e promover um dia agradável para toda a família.

Da Redação, Maria Eduarda Alves