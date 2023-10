VI Copa dos Servidores começa neste sábado (21) em Sete Lagoas; veja os jogos da primeira rodada

Começa hoje dia 21 de outubro a VI Copa dos Servidores de Sete Lagoas. Os jogos serão realizados na AABB - Associação Atlética Banco do Brasil (Rua Francisco Campelo 148, Sete Lagoas).

Formato de disputa:

No Grupo A da categoria Jovens, encontram-se as equipes SMEL, CODESEL, SAÚDE e SAAE. No Grupo B, estão EDUCAÇÃO, CÂMARA, OBRAS e ADMINISTRAÇÃO.

Cada time terá a oportunidade de enfrentar todos os adversários dentro de seu grupo. Após essa fase de grupos, os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para a semifinal da taça de ouro, enquanto os dois últimos de cada grupo competirão na semifinal da taça prata.

Na categoria Sênior, são seis equipes disputando cinco jogos: ADMINISTRAÇÃO, CÂMARA, GUARDA MUNICIPAL, SAAE, SAÚDE e SMEL. Todas as equipes se enfrentarão. No desfecho, os dois primeiros decidirão a taça de ouro, enquanto o terceiro e o quarto lugar disputarão a taça de prata.

Convida-se a todos para prestigiarem as emocionantes partidas da Primeira Rodada Sênior e Jovens da Copa dos Servidores, incentivando-os. A oportunidade de acompanhar o melhor do futebol entre servidores não deve ser perdida. Este evento é aberto a todos!

Da Redação, Maria Eduarda Alves