Guia de jogos: Clássicos, Libertadores Feminina e muita adrenalina neste fim de semana; veja onde assistir

O fim de semana no futebol brasileiro promete ser repleto de ação e rivalidade. Na Série A do Brasileirão, a 28ª rodada traz equipes lutando para evitar o rebaixamento, enquanto o aguardado clássico entre Cruzeiro e Atlético agita os corações dos torcedores. Enquanto isso, na Série B, a 33ª rodada reserva grandes jogos. No futebol feminino o Brasil domina a final da Libertadores, com o emocionante confronto entre Corinthians e Palmeiras feminino na disputa pelo título, enquanto o Internacional busca o terceiro lugar. Preparem-se para um fim de semana incrível e cheio de emoções.

Foto: Reprodução/ Internet

Confira os horários e onde assistir a partida do seu time do coração abaixo, para não perder nenhum lance:

Sábado (21)

28ª Rodada do Brasileirão Série A:

- 18h30: São Paulo x Grêmio (Premiere)

- 18h30: Bahia x Fortaleza (Premiere)

- 18h30: Cuiabá x Goiás (Premiere)

- 21h: Botafogo x Athletico-PR (SporTV e Premiere)

33ª Rodada do Brasileirão Série B:

- 17h: Botafogo-SP x Novorizontino (Premiere)

- 17h: CRB x Criciúma (Premiere)

- 18h: Juventude x Londrina (SporTV e Premiere)

Taça Libertadores Feminina:

- Disputa do 3º Lugar:

- 17h30: Atlético Nacional x Internacional (PlutoTV, SporTV 2, Youtube no canal GOAT)

- Final:

- 20h30: Palmeiras x Corinthians (PlutoTV, SporTV, Youtube nos canais: GOAT, Meu Timão e Nosso Palestra)

Domingo (22)

28ª Rodada do Brasileirão Série A:

- 16h: Flamengo x Vasco (Premiere e Globo Rio)

- 16h: Atlético-MG x Cruzeiro (Premiere, Globo Minas e Radio web novidade)

- 16h: Internacional x Santos (Premiere)

- 18h30: Corinthians x América-MG (Premiere)

- 18h30: Bragantino x Fluminense (SporTV e Premiere)

- 18h30: Coritiba x Palmeiras (Premiere)

33ª Rodada do Brasileirão Série B:

- 18h: Avaí x Ceará (Premiere)

- 18h: Sport x Chapecoense (Premiere)

Prepare-se para um fim de semana incrível e cheio de emoções no mundo do futebol. Não perca nenhum lance dos jogos do seu time do coração!

Da redação