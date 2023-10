Sete-lagoano Bernardo Actos e a equipe brasileira conquistam o bronze na ginástica artística do Pan em Santiago

O Brasil conquistou a medalha de bronze na ginástica artística masculina por equipes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O time brasileiro obteve um total de 245.394 pontos, garantindo assim o terceiro lugar no pódio, atrás dos Estados Unidos, que ficaram com o ouro com 249.860 pontos, e do Canadá, que assegurou a prata com 246.794 pontos. Essa foi a primeira medalha da ginástica brasileira no Pan de 2023.

Bernado Actos foi um dos destaques da competição — Foto: Ricardo Bufolin/CBG

A jornada da equipe brasileira começou com um forte desempenho na paralela, com Bernardo conquistando um impressionante 14,133, seguido por Diogo com 14,100. Nory contribuiu com 13,666 e Yuri fechou a apresentação com 13,766. A equipe brasileira também se destacou na barra fixa, com 14,166 de Bernardo, 14,100 de Nory, 14,033 de Diogo e 13,600 de Patrick, garantindo uma vantagem sólida de 1,400 sobre a equipe americana.

No solo, a equipe viu sua vantagem sobre os Estados Unidos diminuir para 0,500, com Yuri Guimarães obtendo a maior pontuação no aparelho, 14,100, seguido por Nory com 14,066. Diogo e Patrick tiveram desempenho um pouco mais baixo, com 13,600 e 12,966, respectivamente.

O cavalo com alças revelou-se crucial na corrida pelas medalhas, uma vez que as notas foram relativamente baixas. Diogo alcançou 12,900, Bernardo somou 12,466, Nory obteve 12,266 e Yuri conseguiu 11,966. No penúltimo aparelho, os Estados Unidos assumiram a liderança, já que o Brasil teve um desempenho inferior.

Equipe brasileira medalha de bronze por equipes — Foto: Ricardo Bufolim/CBG

Na última parte da competição, os brasileiros melhoraram suas notas no salto, com Yuri somando 14,400 na soma das duas tentativas e Nory terminando com 14,183. No entanto, não conseguiram superar os 246,794 pontos obtidos pelo Canadá anteriormente e viram os Estados Unidos encerrarem no topo com 249,860 pontos.

Bernardo Actos, que se destacou na competição, agora se prepara para as finais individuais. Ele competirá ao lado de Diogo Soares na final de paralelas, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 25, a partir das 17h. Além disso, Arthur Nory e Bernardo Actos estarão presentes na final de barra fixa, que também acontecerá na quarta-feira, dia 25, às 17h.

Da redação

Fonte: Itatiaia