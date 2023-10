CBF condena mais um ato de racismo Contra Vini Jr. : 'Chocante e inaceitável'

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota de apoio ao jogador Vinícius Júnior neste domingo (22), condenando veementemente um novo episódio de racismo direcionado ao atacante brasileiro durante o jogo do Campeonato Espanhol entre o Real Madrid e o Sevilla no sábado (21). O comunicado, assinado pelo presidente da CBF, repudia as ofensas racistas e expressa solidariedade ao jogador.

Foto: Reprodução/Vinicius Júnior no X

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, destacou a consternação diante da recorrência de atos racistas contra Vinicius Junior e enfatizou a gravidade do racismo como um crime que deve ser combatido de forma incisiva. Ele também compartilhou sua própria experiência como pessoa negra, demonstrando compreensão da dor que o jogador enfrenta diante de tais manifestações racistas por parte dos torcedores. Rodrigues assegurou sua contínua solidariedade com as vítimas do racismo e instou a não normalização desse comportamento.

Além disso, o presidente da CBF defendeu a expulsão de torcedores que se envolvem em ofensas racistas nos estádios. O clube Sevilla identificou o autor das ofensas racistas e o entregou às autoridades. Tanto Vinícius Júnior quanto a CBF elogiaram a atitude do clube espanhol nesse sentido.

O comunicado da CBF também enfatizou a determinação da entidade em pressionar as autoridades do futebol e externas ao esporte para garantir que esse crime hediondo seja punido com a devida severidade.

Veja fala do presidente da CBF

É chocante assistir novamente aos atos de racismo contra o Vinicius Junior. Racismo é crime e deve ser combatido sempre. É lamentável ainda assistirmos a declarações deste tipo. Sou negro e sei da dor que ele sente em cada atitude racista dos torcedores. Vou sempre me solidarizar com as vítimas de racismo. Não podemos normalizar. Minha voz sempre será ouvida para coibir tais atitudes brutais. Estamos tomando medidas efetivas e não vamos parar até expulsarmos os racistas dos estádios.

Pelo menos, desta vez, o agressor não saiu impune do estádio. O Sevilha fez o mínimo que uma atitude racista merece. A CBF vai continuar pressionando todas as autoridades do futebol e de fora do esporte para que esse crime hediondo seja punido com rigor. A CBF segue fazendo o trabalho com a Fifa, Conmebol e Uefa para que todas as entidades do esporte no mundo atue de forma veemente contra o racismo

Veja nota de Vinícius Júnior

Da redação com Itatiaia