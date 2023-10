O Cruzeiro venceu o primeiro clássico na história da Arena MRV, em Belo Horizonte. Na tarde deste domingo (22), o time azul foi melhor que o Atlético, contou com um gol contra do zagueiro Jemerson e venceu o duelo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por 1 a 0.

Foto: Gustavo Rabelo/Pera

O time alviceleste foi melhor na Arena MRV e teve as melhores chances do confronto. Mas foi num erro do zagueiro atleticano que a equipe alviceleste garantiu a vitória. Após cruzamento de William, Jemerson tentou cortar de cabeça, e a bola foi para o fundo das redes.

Posições

O Atlético manteve sua posição na tabela. O time permanece na sétima posição, com 43 pontos. O Cruzeiro se afasta da zona de rebaixamento. O time se encontra no 14° lugar, com 34 pontos.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (25). A partir das 20h (horário de Brasília), a equipe celeste recebe o Bahia, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O Atlético joga no mesmo dia. O Galo visita o vice-líder Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 19h (horário de Brasília).

Pressão inicial do Atlético

O jogo estava morno, com muitos erros dos dois times, mas Hulk teve grande chance de marcar. Ele ganhou de Castan, saiu cara a cara com Rafael Cabral, mas tocou de cavadinha para fora.

Atlético e Cruzeiro tiveram mais uma grande oportunidade de marcar. O Galo assustou com chute de Arana, que passou raspando. A Raposa levou perigo com Matheus Pereira, com finalização por cima do gol.

Poucas oportunidades, muitos cartões

Os dois times erraram muitos passes no primeiro tempo e criaram pouco. Na reta final do primeiro tempo, três cartões amarelos: Bruno Fuchs, pelo Atlético, e Neris e Jussa, pelo Cruzeiro.

Atlético melhor

O Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo e foi dominante nos primeiros minutos. Foram três boas chances, com Arthur Gomes, Lucas Silva e Bruno Rodrigues. Everson foi bem nos três lances e fez defesas importantes.

O Atlético seguiu dominante no segundo tempo. Apesar de não criar grandes chances, o time alvinegro tinha a posse de bola e não dava qualquer espaço ao Cruzeiro em campo.

O Atlético teve grande chance de balançar as redes, mas Hulk cabeceou para boa defesa de Rafael Cabral.

Gol do jogo

O Atlético conseguiu o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de William, Jemerson cabeceou contra para as redes de Everson e garantiu a vitória alvinegra por 1 a 0. Veja o lance do gol

Cruzeiro 0 x 1 Atlético

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castan e Kaiki (Japa, 15 min do 2°T); Matheus Jussa, Filipe Machado, Lucas Silva (Mateus Vital, 34 min do 2°T) e Matheus Pereira (Nikão, 23 min do 2°T); Arthur Gomes (Rafael Elias, 15 min do 2°T) e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Atlético

Everson; Renzo Saravia, Bruno Fuchs (Jemerson, no intervalo), Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Rodrigo Alan Franco (Battaglia, no intervalo, depois Alan Kardec, 38 min do 2°T), Otávio, Matías Zaracho (Pavón, 15 min do 2°T) and Igor Gomes (Pedrinho, 15 min do 2°T); Paulinho and Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gol: Jemerson (contra), aos 41 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos Cruzeiro: Neris (38 min do 1°T); Jussa (41 min do 1°T); Rafael Elias (44 min do 2°T) Atlético: Bruno Fuchs (40 min do 1°T); Zaracho (11 min do 2°T); Mauricio Lemos (44 min do 2°T)

Motivo: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Data: 22 de outubro de 2023 Horário: 16h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte-MG Público: 42.058 Renda: R$ 3.034.566,50

Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Bruno Boschilia e Alex dos Santos. VAR: Rafael Traci

Da Redação com Itatiaia