Desafio Extreme levou mais de 170 pilotos em competição disputada na Serra de Santa Helena

Evento realizado pelo influenciador Ramon Maremoto teve apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer

O ronco dos motores anunciou a largada do Desafio Extreme de Enduro Fim, na manhã do último domingo, 22 de outubro, na Serra de Santa Helena. Centenas de pilotos de várias cidades mineiras e do Rio de Janeiro percorreram trilhas em busca de adrenalina e premiações. O evento contou com um café da manhã de boas vindas, espaço kids e o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, da Secretaria de Saúde e da Guarda Municipal.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"É um circuito bem completo, com bastante curvas, locais de alta, de baixa, subidas, descidas, bem misto. O pessoal vai gostar bastante do circuito", disse Ronei de Melo, fiscal de trilha e um dos participantes da competição.

O prefeito Duílio de Castro também marcou presença. "Depois de mais de 20 anos, a Serra de Santa Helena volta a receber um evento como esse. Vários pilotos já percorrem essas trilhas nos finais de semana, então, nada mais justo do que apoiarmos esse evento. E queremos mais: além do motocross, também queremos trazer eventos de bike pra cá, ocupando de forma sustentável nosso principal cartão postal", afirmou o prefeito.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"É muito importante esse apoio da Prefeitura junto da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes em nosso evento. São atletas de alto nível, de várias cidades, presentes hoje", lembrou Ramon Maremoto, um dos organizadores do desafio, ao lado da Chronus Assessoria Esportiva, empresa atuante nas áreas de rally empresarial, treinamentos, cronometragem, apuração e criação de provas de diversas modalidades.

"Estamos recebendo mais de 160 motociclistas, além de seus familiares, equipes e amigos na nossa Serra. Temos que ocupar mais esse espaço, com pessoas do bem, famílias, crianças. Queremos fazer mais eventos aqui, sempre cuidando da natureza", revelou o secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, Marcelo Cooperseltta. Ao final da competição, as merecidas comemorações. Confira os resultados da Classificação Geral e da Classificação por Categorias nos arquivos abaixo.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM