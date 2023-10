Guia de jogos: 29ª rodada da série A e 34ª rodada da série B; veja onde assistir

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A deu o pontapé inicial e a promessa é de emoção e tensão em todas as partidas. Com o fim da temporada se aproximando, os times estão em uma batalha acirrada para evitar o rebaixamento. Além da Série A, a Série B do Brasileirão também está pegando fogo, com equipes lutando pelo acesso à primeira divisão e outras buscando evitar a série C.

Não perca nenhum lance, acompanhe a cobertura completa no nosso guia, onde você encontrará informações sobre onde assistir os jogos e os horários de cada partida.

Jogos de quarta-feira (25):

29ª Rodada Brasileirão Série A

19H Fluminense x Goiás (SporTV e Premiere)

19H Bragantino x Atlético-MG (Premiere e Radio Web Novidade)

19H Athletico-PR x América-MG (Rede Furacão, Cazé TV e TNT, menos PR)

20H Palmeiras x São Paulo (Premiere)

20H Cruzeiro x Bahia (Premiere e Radio Web Novidade)

21H30 Grêmio x Flamengo (Premiere e Globo Rio)

21H30 Cuiabá x Corinthians (Premiere e Globo São Paulo)

Jogos de quinta-feira (26):

29ª Rodada Brasileirão Série A

19H Vasco x Internacional (SporTV e Premiere)

21H30 Santos x Coritiba (SporTV e Premiere)

34ª Rodada Brasileirão Série B

19H ABC x Avaí (Premiere)

Jogos de sexta-feira (27)

34ª Rodada Brasileirão Série B

19H Ceará x Sport (SporTV e Premiere)

21H30 Guarani x Botafogo-SP (Premiere)

21H30 Novorizontino x Ponte Preta (SporTV e Premiere)

Da redação