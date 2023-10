Arena do Jacaré eleva nível de segurança para frequentadores com moderno sistema de vídeomonitoramento

A Arena do Jacaré, desde o mês de abril, passa por um pacote de atualizações em várias áreas estruturais. Uma delas é a segurança, tanto para quem frequenta como para os gestores do estádio. Uma parceria com a NC Segurança possibilitou a atualização recente para um moderno sistema de videomonitoramento. Agora são 16 câmeras fixas e duas câmeras Speed Dome.

Foto: Divulgação/ Arena do Jacaré

Os equipamentos são de alta qualidade para locais que necessitam de clareza e riqueza de detalhes com filmagem em 360 graus na horizontal, 180 na vertical com um alcance de até 150 metros. O Democrata e a NC começaram a aproximação durante a primeira edição da Feconex e no evento deste ano a parceria foi firmada.

Recentemente foi iniciada a operação do sistema em sua totalidade e a qualidade das imagens captadas em todos os quadrantes da Arena impressionam. O diretor comercial da NC, Wellington Gonçalves, explica que se trata de um sistema de monitoramento com gravação em full HD de alta resolução.

Ele contextualiza ainda dizendo que são 32 anos de mercado trabalhando com segurança eletrônica, telecom e redes tanto para empresas como para condomínios e residências. “A NC investe e apoia ações para o crescimento de nossa cidade, portanto acreditamos que auxiliar o Democrata é uma participação muito boa nesse sentido”, comenta ao mostrar as interfaces da nova ferramenta.

O sistema, entre outros benefícios, tem a capacidade de identificar pessoas em todos os portões de acesso. Isso aumenta o nível de segurança para todos os que estão no estádio. Para o presidente Renato Paiva, “é mais um grande parceiro que chega para elevar a nossa prestação de serviços aos torcedores, no caso com mais segurança."

Com Assessoria Arena do Jacaré