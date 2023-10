Setelagoano Bernardo Actos é medalha de prata na barra fixa da Ginástica Artística dos Jogos Pan-Americano

A disputa da ginástica artística masculina nos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023 terminou com a final da barra fixa. Favorito à medalha de ouro, Arthur Nory venceu a prova, encerrando sua participação no Pan com quatro medalhas. O atleta de Sete Lagoas, Bernardo Actos, também participou da final, ganhando a medalha de prata. Bernardo ainda competiu nas barras paralelas, ficando na quarta colocação.

Foto: Reprodução/ Instagram/ @rbufolin

Bernardo Actos também fez uma boa apresentação na final da barra fixa para subir ao pódio. Com uma execução muito limpa, ele conseguiu 14.133 pontos, para terminar a prova na segunda colocação e, assim, levar a medalha de prata. Fechando o pódio, o canadense René Cournoyer ficou em terceiro lugar, com 14.066.

Já o outro brasileiro, Arthur Nory, fez uma ótima apresentação na final da barra fixa em Santiago. O campeão mundial apresentou uma série difícil e com boa execução para receber 14.333 pontos. A nota lhe rendeu a medalha de ouro, para coroar a campanha no Chile. Apesar de não ter conseguido sua principal meta, que era uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, Nory sai dos Jogos Pan-Americanos com quatro medalhas: um ouro, duas pratas e um bronze.

Da Redação com Olimpiada Todo Dia