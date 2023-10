Atlético vence o Bragantino fora de casa e entra no G6 do Brasileirão

O Atlético venceu o Bragantino fora de casa e se recuperou no Brasileirão. O time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari se reabilitou após uma derrota no clássico e conquistou três pontos em Bragança.

Foto: Pedro Souza/Atlético

O desafio para o Atlético nesta quarta-feira (25) era derrotar o vice-líder do Campeonato Brasileiro, após perder em casa para o rival Cruzeiro. E os comandados pelo técnico Luiz Felipe Scolari tiveram êxito no desafio. Com gols de Hulk e Igor Gomes, o Alvinegro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no Nabi Abi Chedid. Talisson descontou para os donos da casa.

Com essa vitória, o Atlético alcançou 46 pontos e entrou no G6, mas ainda depende de outros resultados para manter essa posição ao final da 29ª rodada.

O próximo jogo do time mineiro será no sábado (28) na Arena MRV, onde enfrentarão o Fluminense a partir das 21h (horário de Brasília).

No primeiro tempo, o Atlético foi superior, com Pavón, Paulinho e Hulk tendo as principais chances de gol. O time apostou em jogadas de longa distância em vez de trocar passes curtos para chegar ao gol de Cleiton.

O Bragantino teve suas melhores jogadas com Eduardo Sasha, incluindo uma cabeçada aos 8 minutos e um chute de fora da área aos 17 minutos, que passou perto da trave direita do goleiro atleticano.

O gol do Atlético veio aos 35 minutos, quando Hulk converteu um pênalti após uma falta na área. O Atlético ampliou o marcador no segundo tempo aos 36 minutos, com um belo chute de fora da área de Igor Gomes. Dois minutos depois, Talisson marcou para o Bragantino.

No segundo tempo, o Bragantino pressionou em busca do empate, com chances perigosas, mas o Atlético conseguiu segurar a pressão e saiu vitorioso. Veja o vídeo dos lances:

Ficha do jogo: Bragantino 1 x 2 Atlético

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan (Helinho), Léo Ortiz, Leo Realpe e Luan Candido (Thiago Borbas); Jadsom Silva, Lucas Evangelista, Juninho Capixaba, Matheus Gonçalves (Andrés Hurtado), Eduardo Sasha e Vitinho (Henry Mosquera). Técnico: Pedro Caixinha

Atlético: Everson; Renzo Saraiva, Bruno Fuchs (Igor Rabello), Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens (Igor Gomes); Pavón, Paulinho (Réver) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Gols: Hulk aos 35 minutos do primeiro tempo, Igor Gomes aos 36 minutos do segundo tempo (Atlético); Talisson aos 38 minutos (Bragantino) Cartões amarelos: Aderlan, Léo Ortiz (Bragantino); Saravia, Everson, Pavón (Atlético)

Motivo: 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Data: 25 de outubro de 2023 (quarta-feira) Horário: 19h (Brasília) Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Arena Red Bull), em Bragança Paulista-SP

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP) VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa-PR) Transmissão: Premiere (TV por assinatura)

Da Redação com Itatiaia