O Cruzeiro vence o Bahia com folga e se distancia da zona de rebaixamento; time é aclamado pela torcida no Mineirão

Impulsionados e celebrados por sua torcida, o Cruzeiro goleou o Bahia na noite de quarta-feira (25), com um placar de 3 a 0, encerrando uma sequência de jogos sem vitórias no Mineirão e proporcionando um alívio na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Kanu, contra, Marlon e Bruno Rodrigues.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Com a primeira vitória da temporada dentro do Gigante da Pampulha, a equipe comandada por Zé Ricardo temporariamente assumiu a 12ª posição, com 37 pontos. Até então, o time celeste havia sofrido quatro derrotas e empatado em outros quatro jogos no Mineirão.

Por outro lado, a equipe de Rogério Ceni ocupa a 14ª posição na tabela do Brasileirão, com 34 pontos, estando quatro pontos à frente do Vasco. O clube carioca, que está em 17º lugar, é o primeiro na zona de rebaixamento.

Próximas partidas do Cruzeiro e do Bahia

Após a vitória sobre o Bahia, com direito a uma grande exibição da torcida, o Cruzeiro entrará em campo na próxima quinta-feira (2), às 20h (horário de Brasília). O time celeste enfrentará o São Paulo no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Já o Bahia jogará no sábado (28), às 19h (horário de Brasília), contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo.oo

O Jogo

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira encontrou Machado dentro da área e, de cabeça, o zagueiro Kanu tentou afastar a bola do meio-campista do Cruzeiro, mas acabou marcando um gol contra.

Aos 32 minutos, Machado lançou Arthur Gomes em profundidade, e o atacante do Cruzeiro correu em direção à área. Após dominar a bola e trazê-la para o meio, o camisa 19 finalizou com precisão, e a bola passou perto da trave de Marcos Felipe.

Cruzeiro atinge a trave!

Aos 37 minutos, após um erro de Gilberto, Matheus Pereira roubou a bola, avançou alguns metros e deixou Bruno Rodrigues na cara do gol. O camisa 9 do Cruzeiro tirou um chute, mas a bola acertou a trave.

Cruzeiro amplia a vantagem

Aos sete minutos da segunda etapa, Arthur Gomes iniciou um contra-ataque e passou a bola para Marlon. O lateral do Cruzeiro tentou fazer um cruzamento, mas Marcos Felipe tocou na bola e a empurrou para o gol. O time celeste fez 2 a 0!

Aos 11 minutos do segundo tempo, Biel chegou à linha de fundo pelo lado esquerdo e fez um cruzamento para Everaldo, que cabeceou com força, mas a bola passou por cima do gol de Rafael.

Um dos líderes técnicos do Cruzeiro, o volante Lucas Silva foi aplaudido pela torcida ao sair de campo. Aos 26 minutos do segundo tempo, o camisa 16 foi substituído pelo meia Nikão e recebeu aplausos das arquibancadas.

Bahia volta a assustar Após uma arrancada pela direita, aos 33 minutos do segundo tempo, o lateral Gilberto finalizou com precisão em direção ao gol do Cruzeiro. A bola assustou, mas passou por cima do travessão de Rafael Cabral.

Aos 41 minutos, após uma troca de passes entre Matheus Pereira, Nikão e Bruno Rodrigues, o camisa 9 do Cruzeiro finalizou com qualidade, mas a bola passou ao lado do gol de Marcos Felipe. Quase saiu o terceiro gol! Veja os gols:

Cruzeiro faz o terceiro e goleia o Bahia!

Aos 42 minutos, William fez um passe magnífico em profundidade, e Bruno Rodrigues, com um toque de primeira, encobriu o goleiro do Bahia. O Cruzeiro goleou no Mineirão com um placar de 3 a 0!

Cruzeiro 3x0 Bahia

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Ian Luccas), Lucas Silva (Nikão) e Matheus Pereira (Fernando Henrique); Arthur Gomes (Wesley) e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido (Matheus Bahia); Rezende, Yago Felipe (Lucas Mugni), Thaciano (Acevedo) e Cauly (Rafael Ratão); Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Kanu contra (18min1ºT), Marlon (7min2ºT) e Bruno Rodrigues (42min2ºT), a favor do Cruzeiro.

Cartões amarelos: Lucas Silva e Machado (Cruzeiro); Camilo Cándido (Bahia).

Público: 36.104 Renda: R$ 1.245.130,00 Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Data: 25 de outubro de 2023 (quarta-feira), às 20h (horário de Brasília) Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP) Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Da Redação com Itatiaia