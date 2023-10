Veja os resultados e a classificação da Copa do Servidor de Sete Lagoas após 1ª Rodada

Dê uma olhada na tabela de classificação atualizada após a empolgante primeira rodada da 6ª edição da Copa dos Servidores Sênior e Jovens.

Embora o jogo entre as equipes do SAAE e ADMINISTRAÇÃO tenha sido adiado, todas as outras equipes demonstraram grande dedicação e determinação em campo.

Aqui estão os pontos conquistados pelas demais equipes. Descubra quem está se destacando no início deste campeonato.

A corrida pelo título promete ser acirrada. Mantenha-se atento às próximas rodadas e não perca nenhum momento desta competição repleta de talento e paixão pelo futebol!

Da Redação, Maria Eduarda Alves